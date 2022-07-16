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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Вручать повестки как наказание – это дурость. Служить и защищать страну не должно быть наказанием – Резников

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Резников: Служить стране и защищать страну это точно не должно быть наказанием
Резников: Служить стране и защищать страну – это точно не должно быть наказанием
Фото: Резніков Олексій / Facebook

Министр обороны Украины Алексей Резников выступает против вручения повесток о вызове в центры комплектования и поддержки в качестве наказания за нарушения.

Об этом он заявил в интервью "BBC News Україна", вышедшем 15 июля.

Резников, отвечая на вопрос о вручении повесток гражданам, которые "вышли покурить в подъезде или превысили скорость", вспомнил о понятии "эксцесс исполнителя".

"Это как в пословице о дураке, которого заставили Богу молиться. У каждого центра комплектования есть свой план. Доукомплектование происходит в любом случае. Не в каких-то огромных масштабах, но мы имеем и погибших, и раненых. У нас сегодня подразделения, которые должны отдохнуть, восстановить боеспособность. Соответственно, должны завести свежие силы. Потому, конечно, определенный набор есть", – добавил он.

Министр пояснил, что вручение повестки не означает, что человека уже забрали служить.

"Это значит: приди, пожалуйста, в центр комплектования. Не стоишь на учете? Проверим. Может, ты как раз нужен сейчас – тогда тебя вправе призвать во время военного положения. Или скажут: "Иди, ты в резерве". Или: "Друг, а чего ты не стал на регистрацию?" Есть обязанность по закону, если ты уехал из Киева в Одессу, ты должен там прийти и стать на учет. Некоторые не делали этого. Кто-то не знал, а кто специально этого не сделал, чтобы его не могли найти. Поэтому идет человек – "Добрый день! Вот вам повестка. Придите – и дальше проверим". Иногда это делается как наказание за что-то – например, нарушение скоростного режима – я точно против этого. Я считаю, что это дурость полная, потому что служить стране и защищать страну – это точно не должно быть наказанием", – добавил он.

Контекст:

24 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил в Украине всеобщую мобилизацию. Верховная Рада продлила военное положение в Украине, а вместе с ним и мобилизацию, до 23 августа.

Плановая мобилизация в стране продолжается. По состоянию на 8 июля Украину защищают более 1 млн человек, из которых до 700 тыс. военных Вооруженных сил, сообщал министр обороны Алексей Резников.

14 июня полиция и представители военкомата раздавали повестки на одесских пляжах, которые отдыхающие посещают, несмотря на запреты и опасность для жизни в связи с минированием. А 27 июня полиция Киева провела ночной рейд по проверке соблюдения комендантского часа в столице, в результате чего было вручено 219 повестокГлава МВД Денис Монастырский пояснял, что полиция раздает повестки "исключительно по просьбе ВСУ".

Президенту подали петицию о запрете выдавать повестки на улицах и блокпостах, она уже набрала 25 тыс. голосов, необходимых для рассмотрения.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: призыв, военкомат, военное положение, Алексей Резников, Минобороны, ВСУ, война России против Украины
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