Вручать повестки как наказание – это дурость. Служить и защищать страну не должно быть наказанием – Резников

Резников: Служить стране и защищать страну – это точно не должно быть наказанием Фото: Резніков Олексій / Facebook

Об этом он заявил в интервью "BBC News Україна", вышедшем 15 июля.

Резников, отвечая на вопрос о вручении повесток гражданам, которые "вышли покурить в подъезде или превысили скорость", вспомнил о понятии "эксцесс исполнителя".

"Это как в пословице о дураке, которого заставили Богу молиться. У каждого центра комплектования есть свой план. Доукомплектование происходит в любом случае. Не в каких-то огромных масштабах, но мы имеем и погибших, и раненых. У нас сегодня подразделения, которые должны отдохнуть, восстановить боеспособность. Соответственно, должны завести свежие силы. Потому, конечно, определенный набор есть", – добавил он.

Министр пояснил, что вручение повестки не означает, что человека уже забрали служить.

"Это значит: приди, пожалуйста, в центр комплектования. Не стоишь на учете? Проверим. Может, ты как раз нужен сейчас – тогда тебя вправе призвать во время военного положения. Или скажут: "Иди, ты в резерве". Или: "Друг, а чего ты не стал на регистрацию?" Есть обязанность по закону, если ты уехал из Киева в Одессу, ты должен там прийти и стать на учет. Некоторые не делали этого. Кто-то не знал, а кто специально этого не сделал, чтобы его не могли найти. Поэтому идет человек – "Добрый день! Вот вам повестка. Придите – и дальше проверим". Иногда это делается как наказание за что-то – например, нарушение скоростного режима – я точно против этого. Я считаю, что это дурость полная, потому что служить стране и защищать страну – это точно не должно быть наказанием", – добавил он.