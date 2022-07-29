Рада освободила от мобилизации украинцев, потерявших родственников на войне

Призыву не подлежат военнообязанные женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести на войне, говорится в тексте законопроекта Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За соответствующий документ проголосовали 282 народных депутата.

В первом чтении Рада приняла законопроект 18 июля.

"Проект закона Украины… разработан с целью обеспечения отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации лиц, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести при осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения", – говорится в пояснительной записке к документу.

Так, согласно тексту законопроекта, призыву не подлежат военнообязанные "женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести".

Кроме того, Рада дала отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации для научных, научно-педагогических и педагогических работников независимо от наличия у них ученого звания и/или ученой степени. Соответствующий законопроект №7352 во втором чтении и в целом поддержал 281 депутат.

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