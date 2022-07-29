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Рада освободила от мобилизации украинцев, потерявших родственников на войне

Призыву не подлежат военнообязанные женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести на войне, говорится в тексте законопроекта
Призыву не подлежат военнообязанные женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести на войне, говорится в тексте законопроекта
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Верховная Рада Украины на заседании 29 июля приняла во втором чтении и в целом законопроект №7481 о внесении изменений в закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

За соответствующий документ проголосовали 282 народных депутата.

В первом чтении Рада приняла законопроект 18 июля.

"Проект закона Украины… разработан с целью обеспечения отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации лиц, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести при осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения", – говорится в пояснительной записке к документу.

Так, согласно тексту законопроекта, призыву не подлежат военнообязанные "женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести".

Кроме того, Рада дала отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации для научных, научно-педагогических и педагогических работников независимо от наличия у них ученого звания и/или ученой степени. Соответствующий законопроект №7352 во втором чтении и в целом поддержал 281 депутат.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. В настоящий момент оно продлено до 23 августа 2022 года.

В тот же день президент объявил в Украине всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что сейчас Украину защищают 700 тыс. человек. Плановая мобилизация в стране продолжается.

4 июля в Минобороны Украины заявили, что "на данный момент" у ВСУ нет потребности в принудительной мобилизации женщин.

Теги: Верховная Рада, Россия, Украина, депутаты, мобилизация, призыв, военное положение, ВСУ, законопроект, украинцы, война России против Украины, женщины, заседание, мужчины
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