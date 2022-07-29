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ВОЙНА В УКРАИНЕ

С начала войны границу пересекли уже почти 9,5 млн украинцев – заместитель генсека ООН

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ООН обеспокоена, будут ли у украинцев крыша над головой и медицинское обслуживание ближайшей зимой
ООН обеспокоена, будут ли у украинцев крыша над головой и медицинское обслуживание ближайшей зимой
Фото: ЕРА

Из-за полномасштабного вторжения России Украину покинули более 9,5 миллиона человек. Об этом во время во время заседания Совета безопастности ООН 29 июля, которое транслировалось в Youtube, заявила заместитель генерального секретаря по политическим вопросам Розмари Дикарло.

При этом, по подсчетам организации, около 3,8 миллионов наших граждан в течение 5 месяцев уже вернулись в Украину.

Дикарло отметила, что приближение зимы вызывает беспокойство у ООН, поскольку нет гарантий относительно того, будут ли все украинцы обеспечены теплом, крышей над головой и медицинской помощью.

Заместитель генсека отметила, что для решения этих вопросов, ООН сосредоточено на усилении  деятельности организации на местах.

Контекст:

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук прогнозирует новую волну внутреннего перемещения украинцев с востока на запад Украины, которая начнется в преддверии отопительного сезона. 

Она призвала местные власти не выселять беженцев из мест их временного проживания, по ее словам, в министерство приходят жалобы на такие действия. "Многие люди сейчас временно проживают в школах, больницах, санаториях. Понимаю, что могут быть разные обстоятельства и причины. Но это недопустимо, чтобы людей выставляли прямо на улицу. Хочу, чтобы меня сейчас хорошо услышали владельцы и руководители таких заведений", – написала она 8 июля в Telegram.

Теги: ООН, беженцы, Совет Безопасности ООН, зима, война России против Украины, Розмари Дикарло
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