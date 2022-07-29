С начала войны границу пересекли уже почти 9,5 млн украинцев – заместитель генсека ООН

ООН обеспокоена, будут ли у украинцев крыша над головой и медицинское обслуживание ближайшей зимой Фото: ЕРА

При этом, по подсчетам организации, около 3,8 миллионов наших граждан в течение 5 месяцев уже вернулись в Украину.

Дикарло отметила, что приближение зимы вызывает беспокойство у ООН, поскольку нет гарантий относительно того, будут ли все украинцы обеспечены теплом, крышей над головой и медицинской помощью.

Заместитель генсека отметила, что для решения этих вопросов, ООН сосредоточено на усилении деятельности организации на местах.