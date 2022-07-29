Украина получит от Канады еще 450 млн канадских долларов льготного кредита

Кабмин внес изменения в основные условия осуществления государственных внешних заимствований в 2022 году путем привлечения кредита от Канады.

Минфин разработал проект постановления для увеличения суммы льготного кредита в размере 450 млн канадских долларов в рамках кредитного договора между Украиной и Канадой, в результате чего сумма кредита составит 1,45 млрд канадских долларов ($1,13 млрд).

1 млрд канадских долларов (около $773 млн) Украина получила от Канады через механизм административного счета Международного валютного фонда 17 июня. Срок погашения кредита – 10 лет, процентная ставка – 1,69% годовых. Для дополнительных траншей кредита сохранены указанные условия.