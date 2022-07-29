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Украина получит от Канады еще 450 млн канадских долларов льготного кредита

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Канада последовательно поддерживает Украину
Канада последовательно поддерживает Украину
Фото: depositphotos.com

Украина получит 450 млн канадских долларов (около $351 млн) от Канады. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины 29 июля.

Кабмин внес изменения в основные условия осуществления государственных внешних заимствований в 2022 году путем привлечения кредита от Канады.

Минфин разработал проект постановления для увеличения суммы льготного кредита в размере 450 млн канадских долларов в рамках кредитного договора между Украиной и Канадой, в результате чего сумма кредита составит 1,45 млрд канадских долларов ($1,13 млрд).

1 млрд канадских долларов (около $773 млн) Украина получила от Канады через механизм административного счета Международного валютного фонда 17 июня. Срок погашения кредита – 10 лет, процентная ставка – 1,69% годовых. Для дополнительных траншей кредита сохранены указанные условия.

Контекст:

Канада поддерживала Украину как до вторжения России, так и после. Правительство страны еще 23 февраля ввело санкции против РФ из-за признания так называемых "ЛНР" и "ДНР", а 25-го – уже за полномасштабное вторжение.

С тех пор Канада регулярно отправляет в Украину вооружение и вводит новые санкции против РФ и Беларуси.

Проект бюджета Канады на 2022 год предусматривает выделение Украине 500 млн канадских долларов ($400 млн) военной помощи и 1 млрд канадских долларов (почти $800 млн) кредитов.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Канада, кредиты, Кабмин
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