Залужный обсудил с главой генштаба ВС Канады продолжение поставок вооружения и техники

"Сегодня пообщался по телефону с начальником штаба обороны вооруженных сил Канады генералом Уэйном Дональдом Эйром. Мы предметно обсудили ход и объем очередных поставок вооружения и техники", – написал он.

"Генерал Эйр лично прилагает много усилий для поддержки Украины, за что я ему искренне благодарен", – подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Залужный поблагодарил Эйра, премьер-министра Канады Джастина Трюдо и весь канадский народ за военную помощь Украине в условиях полномасштабной российской агрессии.

Контекст:

Канада поддерживала Украину как до вторжения России, так и после. Правительство страны еще 23 февраля ввело санкции против РФ из-за признания так называемых "ЛНР" и "ДНР", а 25-го – уже за полномасштабное вторжение.

С тех пор Канада регулярно отправляет в Украину вооружение и вводит новые санкции против РФ и Беларуси.

Проект бюджета Канады на 2022 год предусматривает выделение Украине 500 млн канадских долларов ($400 млн) военной помощи и 1 млрд канадских долларов (почти $800 млн) кредитов.

Трюдо 28 июня на саммите "Большой семерки" анонсировал дополнительную помощь для Украины на сумму более чем 150 млн канадских долларов (около $118 млн).