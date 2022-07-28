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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Залужный обсудил с главой генштаба ВС Канады продолжение поставок вооружения и техники

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Залужный поблагодарил канадский народ за военную помощь Украине
Залужный поблагодарил канадский народ за военную помощь Украине 
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный и начальник штаба обороны вооруженных сил Канады Канады Уэйн Дональд Эйр 27 июля обсудили продолжение поставок вооружения и техники Украине. Об этом Залужный сообщил в Facebook.

"Сегодня пообщался по телефону с начальником штаба обороны вооруженных сил Канады генералом Уэйном Дональдом Эйром. Мы предметно обсудили ход и объем очередных поставок вооружения и техники", – написал он.

Залужный поблагодарил Эйра, премьер-министра Канады Джастина Трюдо и весь канадский народ за военную помощь Украине в условиях полномасштабной российской агрессии.

"Генерал Эйр лично прилагает много усилий для поддержки Украины, за что я ему искренне благодарен", – подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/pfbid0kgE2bfA7Ets5DDUYhY1mXpm4ni6GuypBTJvpux4zh6T4CmD7t8ZjHQfVng4BvHqSl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Канада поддерживала Украину как до вторжения России, так и после. Правительство страны еще 23 февраля ввело санкции против РФ из-за признания так называемых "ЛНР" и "ДНР", а 25-го – уже за полномасштабное вторжение.

С тех пор Канада регулярно отправляет в Украину вооружение и вводит новые санкции против РФ и Беларуси.

Проект бюджета Канады на 2022 год предусматривает выделение Украине 500 млн канадских долларов ($400 млн) военной помощи и 1 млрд канадских долларов (почти $800 млн) кредитов.

Трюдо 28 июня на саммите "Большой семерки" анонсировал дополнительную помощь для Украины на сумму более чем 150 млн канадских долларов (около $118 млн).

Теги: Канада, вооружение, военная техника, военная помощь, война России против Украины, Валерий Залужный
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