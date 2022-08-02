США ввели санкции против назначенного оккупантами "мэра" Мариуполя и херсонских коллаборантов Сальдо, Стремоусова и Елисеева

"Департамент также вносит в список четырех физических и одно юридическое лицо, незаконно действующее на территории Украины в сотрудничестве с Россией. Некоторые из этих целей определены союзниками и партнерами, что еще больше сближает наши режимы", – говорится в сообщении.
В информационном бюллетене Госдепа указано, что речь идет о назначенном оккупантами нелегитимном мэре Мариуполя Донецкой области Константине Иващенко, назначенном российскими оккупационными властями "губернаторе" Херсонской области Владимире Сальдо, его "заместителе", коллаборанте Кирилле Стремоусове и "главе" оккупационного правительства в Херсонской области Сергее Елисееве. В Госдепе отметили, что Елисеев "стремился продвигать Херсонскую область к объединению с Россией" и был российским правительственным чиновником и членом российского аппарата безопасности.
Кроме этого, санкции введены против незаконно созданного российскими оккупантами "комитета спасения за мир и порядок", который "сотрудничает с правительством России, чтобы поддержать контроль России над Херсонской областью и воспрепятствовать сопротивлению".
Мариуполь оккупанты захватили в конце мая. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет. В городе проблемы с водой, нехватка продуктов питания, гуманитарная катастрофа и антисанитария, сообщали в мэрии. Так, доступ к воде есть только у 3% горожан.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году россияне оккупировали часть Херсонской области и, по данным украинской разведки, планируют провести "референдум" для "легализации" оккупационных администраций. В Совете национальной безопасности США заявляли, что Россия планирует новую попытку аннексии украинских территорий (не только Херсонской области) по сценарию, который применяла в 2014 году с Крымом.
Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщало 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.
Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.
По данным областной военной администрации на 2 августа, ВСУ освободили уже 53 населенных пункта в Херсонской области.