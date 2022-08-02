США ввели санкции против назначенного оккупантами "мэра" Мариуполя и херсонских коллаборантов Сальдо, Стремоусова и Елисеева

"Департамент также вносит в список четырех физических и одно юридическое лицо, незаконно действующее на территории Украины в сотрудничестве с Россией. Некоторые из этих целей определены союзниками и партнерами, что еще больше сближает наши режимы", – говорится в сообщении.

В информационном бюллетене Госдепа указано, что речь идет о назначенном оккупантами нелегитимном мэре Мариуполя Донецкой области Константине Иващенко, назначенном российскими оккупационными властями "губернаторе" Херсонской области Владимире Сальдо, его "заместителе", коллаборанте Кирилле Стремоусове и "главе" оккупационного правительства в Херсонской области Сергее Елисееве. В Госдепе отметили, что Елисеев "стремился продвигать Херсонскую область к объединению с Россией" и был российским правительственным чиновником и членом российского аппарата безопасности.

Кроме этого, санкции введены против незаконно созданного российскими оккупантами "комитета спасения за мир и порядок", который "сотрудничает с правительством России, чтобы поддержать контроль России над Херсонской областью и воспрепятствовать сопротивлению".