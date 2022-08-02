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ВОЙНА В УКРАИНЕ

США ввели санкции против Кабаевой

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Кабаева находится под санкциями ЕС, Великобритании, Австралии и США
Кабаева находится под санкциями ЕС, Великобритании, Австралии и США
Фото: EPA

США ввели новые санкции против России в связи с развязанной ею войной против Украины. Об этом сообщила пресс-служба министерства финансов США 2 августа.

В частности, в санкционный список попала бывшая российская гимнастка, глава совета директоров "Национальной медиа группы" Алина Кабаева, которую СМИ называют гражданской женой президента РФ Владимира Путина.

Против нее ввели санкции за то, что она "была руководителем, должностным лицом, высшим должностным лицом или членом совета директоров правительства Российской Федерации".

"Кабаева имеет тесные отношения с Путиным и в настоящее время является главой Национальной медиагруппы, прокремлевской империи теле-, радио- и печатных организаций. Она также попала под санкции ЕС и Великобритании", – говорится в сообщении.

В Минфине сообщили, что санкции введены в отношении "элит и предприятий, которые работают в секторах экономики, которые приносят значительный доход российскому режиму, в том числе из источников за пределами России".

"Пока невинные люди страдают от незаконной агрессивной войны России, союзники Путина обогатились и финансируют роскошный образ жизни. Министерство финансов будет использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, чтобы убедиться, что российская элита и пособники Кремля привлечены к ответственности за свое соучастие в войне, унесшей бесчисленное количество жизней. Вместе с нашими союзниками Соединенные Штаты также будут продолжать ограничивать доходы и оборудование, лежащие в основе неспровоцированной войны России в Украине", – сказала министр финансов Джанет Йеллен.

Санкции, в частности, введены против российского бизнесмена Андрея Гурьева, которого минфин называет "известным близким соратником" Путина, и против его яхты Alfa Nero, которую бизнесмен купил $120 млн в 2014 году. Также в список попал Виктор Рашников – мажоритарный владелец и председатель совета директоров Магнитогорскогометаллургического комбината.

Кроме этого, санкции введены против АО "Перспективные промышленные и инфраструктурные технологии", которая, по данным минфина, пыталась способствовать обходу санкций, наложенных на Российский фонд прямых инвестиций.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Ранее против Кабаевой ввели санкции ЕвросоюзКанада, Великобритания и Австралия.

Контекст:

Сам Путин уже находится под санкциями ряда стран, в том числе США, Британии и Канады. Он попал в списки после того, как РФ отказалась прекратить полномасштабное вторжение в Украину.

Кроме того, США ввели санкции и против его совершеннолетних детей Марии Воронцовой и Екатерины Тихоновой. Они также попали под санкции Великобритании.

24 апреля газета The Wall Street Journal заявила, что США не вводят санкции против Кабаевой из-за опасений, что это еще больше усилит напряженность в отношениях с Россией. По данным источников издания, Кабаева была в проекте санкционного списка США, но в последний момент ее оттуда убрали.

25 апреля в Белом доме сообщили, что "проверяют" возможность введения санкций против гимнастки.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, санкции, Алина Кабаева, война России против Украины, минфин США
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