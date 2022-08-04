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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Мы не позволим порочить наших защитников". Резников отреагировал на отчет Amnesty International с обвинениями в адрес ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Резников: Любые попытки поставить под сомнение право украинцев сопротивляться геноциду и действиям России как государства-террориста это извращение
Резников: Любые попытки поставить под сомнение право украинцев сопротивляться геноциду и действиям России как государства-террориста – это извращение
Фото: ЕРА

Международная правозащитная организация Amnesty International в своем новом отчете о войне России против Украины предприняла попытку поставить под сомнение право украинского народа сопротивляться геноциду, который совершает Россия.

Об этом 4 августа в Facebook заявил министр обороны Украины Алексей Резников. 

"Единственная причина, почему сотни тысяч наших граждан еще живы, хотя уже могли бы погибнуть, и что миллионы имеют дом, хотя могли его потерять, – это самоотверженные героические действия сил обороны Украины. Это доказывают факты просто зверского поведения российских оккупантов", – написал министр. 

Резников привел примеры зверств россиян. Он подчеркнул, что в Украине оккупанты:

  • уже применили против мирного населения все типы оружия, кроме ядерного;
  • совершают массовые убийства военнопленных;
  • массово насилуют женщин и детей, калечат, грабят, уничтожают все живое;
  • совершают преступление геноцида против украинского народа.

"Любые попытки поставить под сомнение право украинцев сопротивляться геноциду, защищать свои семьи и дома, защищать свои жизни и жизнь своих детей, сопротивляться действиям России как государства-террориста – это извращение, в какие бы правовые конструкции его ни маскировали. Любые попытки даже вскользь уравнять неспровоцированную российскую агрессию и украинскую самозащиту, как это сделано в материале Amnesty International, – это свидетельство потери адекватности и способ уничтожить свой авторитет", – продолжил Резников. 

Он заявил, что Украина как правовое государство всесторонне анализирует и дает оценку, в том числе юридическую, событиям на войне, как того требуют обязательства государства. 

"Но мы не позволим порочить нашу армию, наших защитников. Это я как юрист говорю", – добавил глава Минобороны. 

https://www.facebook.com/reznikovoleksii/posts/pfbid035rXsuizRoyAPKCQtaUp4rUvs5b28EypRon1eFJXGetMLWEhzNSzLSMGP3KpcrVv7l

Контекст:

4 августа Amnesty International заявила, что ВСУ подвергали риску гражданское население, "создавая базы и используя системы вооружений в населенных жилых районах, в том числе в школах и больницах".

Украинский офис Amnesty International опубликовал на своем сайте "официальную позицию в отношении фиксации нарушений международного гуманитарного права", из которой неясно, какую именно позицию по этому вопросу занимает офис. Суть приведенных в докладе утверждений в украинском офисе никак не прокомментировали, но заявили, что "фиксированием фактов и подготовки материалов занимается отдельная команда департамента реагирования на кризисы Amnesty International". 

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил в необъективности организацию и сказал, что возмущен докладом"У вас все в чем-то немного виноваты. Займитесь донесением правды системной, масштабной правды о том, чем является сегодняшняя Россия. Сделайте это хотя бы во имя гражданских жертв, граждан Украины, которых накрыло российскими снарядами на остановке общественного транспорта в городе Торецк Донецкой области сегодня", – обратился он к  Amnesty International. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Amnesty International, геноцид, Алексей Резников, Дмитрий Кулеба, война России против Украины, доклад
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