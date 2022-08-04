"Мы не позволим порочить наших защитников". Резников отреагировал на отчет Amnesty International с обвинениями в адрес ВСУ

Резников: Любые попытки поставить под сомнение право украинцев сопротивляться геноциду и действиям России как государства-террориста – это извращение Фото: ЕРА

Об этом 4 августа в Facebook заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Единственная причина, почему сотни тысяч наших граждан еще живы, хотя уже могли бы погибнуть, и что миллионы имеют дом, хотя могли его потерять, – это самоотверженные героические действия сил обороны Украины. Это доказывают факты просто зверского поведения российских оккупантов", – написал министр.

Резников привел примеры зверств россиян. Он подчеркнул, что в Украине оккупанты:

уже применили против мирного населения все типы оружия, кроме ядерного;

совершают массовые убийства военнопленных;

массово насилуют женщин и детей, калечат, грабят, уничтожают все живое;

совершают преступление геноцида против украинского народа.

"Любые попытки поставить под сомнение право украинцев сопротивляться геноциду, защищать свои семьи и дома, защищать свои жизни и жизнь своих детей, сопротивляться действиям России как государства-террориста – это извращение, в какие бы правовые конструкции его ни маскировали. Любые попытки даже вскользь уравнять неспровоцированную российскую агрессию и украинскую самозащиту, как это сделано в материале Amnesty International, – это свидетельство потери адекватности и способ уничтожить свой авторитет", – продолжил Резников.

Он заявил, что Украина как правовое государство всесторонне анализирует и дает оценку, в том числе юридическую, событиям на войне, как того требуют обязательства государства.

"Но мы не позволим порочить нашу армию, наших защитников. Это я как юрист говорю", – добавил глава Минобороны.