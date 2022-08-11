"Россияне превратили ЗАЭС в военную базу". Кулеба призвал МАГАТЭ и ООН отправить миссию в Энергодар

"Я отправил официальное письмо генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси и генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу. Я сообщил руководителям этих двух организаций о фактах нарушения российскими оккупантами всех семи основных принципов ядерной безопасности и защищенности МАГАТЭ во время оккупации Запорожской АЭС", – заявил Кулеба.
Он сообщил, что призвал отправить на ЗАЭС международную миссию под руководством МАГАТЭ, а также предложил включить в нее военных экспертов ООН, поскольку для оценки "угроз милитаризации объекта обязательно должны быть специалисты соответствующей экспертизы". По словам чиновника, Украина настаивает, чтобы такая миссия была отправлена на территорию АЭС как можно скорее. Попасть на оккупированную станцию эксперты должны исключительно со стороны территории, подконтрольной Украине, добавил Кулеба.
"Россияне фактически превратили наибольшую атомную электростанцию Европы в военную базу и ставят под угрозу безопасность всего континента", – сказал министр.
Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.
В июле в "Энергоатоме" отметили, что оккупанты завозят на территорию ЗАЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. 21 июля "Энергоатом" сообщил, что оккупанты разместили технику, оружие и боеприпасы в машинном зале энергоблока ЗАЭС.
5 августа оккупанты дважды за день обстреляли Запорожскую АЭС – сначала из артиллерии, а потом из РСЗО, сообщили в компании "Энергоатом". После ударов на ЗАЭС отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок. По оценке "Энергоатома", оккупанты провокационными обстрелами пытаются добиться обесточивания станции.
Вечером 6 августа оккупанты обстреляли площадку ЗАЭС рядом с хранилищем отработанного ядерного топлива, ранен один человек, сообщили в "Энергоатоме".
8 августа "Энергоатом" предупредил, что на Запорожской АЭС есть риск утечки водорода и распыления радиоактивных веществ.
9 августа в "Энергоатоме" заявили, что РФ начала подключение Запорожской АЭС к российской энергосистеме.
11 августа россияне в очередной раз обстреляли станцию.