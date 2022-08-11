"Россияне превратили ЗАЭС в военную базу". Кулеба призвал МАГАТЭ и ООН отправить миссию в Энергодар

Кулеба отправил официальное письмо генеральному директору МАГАТЭ и генсеку ООН с просьбой направить миссию на ЗАЭС Фото: EPA

"Я отправил официальное письмо генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси и генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу. Я сообщил руководителям этих двух организаций о фактах нарушения российскими оккупантами всех семи основных принципов ядерной безопасности и защищенности МАГАТЭ во время оккупации Запорожской АЭС", – заявил Кулеба.

Он сообщил, что призвал отправить на ЗАЭС международную миссию под руководством МАГАТЭ, а также предложил включить в нее военных экспертов ООН, поскольку для оценки "угроз милитаризации объекта обязательно должны быть специалисты соответствующей экспертизы". По словам чиновника, Украина настаивает, чтобы такая миссия была отправлена на территорию АЭС как можно скорее. Попасть на оккупированную станцию эксперты должны исключительно со стороны территории, подконтрольной Украине, добавил Кулеба.

"Россияне фактически превратили наибольшую атомную электростанцию Европы в военную базу и ставят под угрозу безопасность всего континента", – сказал министр.

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