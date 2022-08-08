На Запорожской АЭС есть риск утечки водорода и распыления радиоактивных веществ – "Энергоатом"

По информации компании, в результате последних атак оккупантов и попаданий из реактивных систем залпового огня на одном из энергоблоков сработала аварийная защита, еще один из трех работающих энергоблоков отключен.

"Серьезно пострадали азотно-кислородная станция и объединенный вспомогательный корпус. Остаются риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, также высокая пожарная опасность", – говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" отмечают, что оккупанты повредили три датчика радиационного мониторинга, они вышли из строя.

Украинский персонал, находящийся на контролируемой РФ станции, продолжает контролировать ядерную безопасность и ликвидировать последствия обстрелов, информируют в компании.