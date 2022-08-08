На Запорожской АЭС есть риск утечки водорода и распыления радиоактивных веществ – "Энергоатом"

По информации компании, в результате последних атак оккупантов и попаданий из реактивных систем залпового огня на одном из энергоблоков сработала аварийная защита, еще один из трех работающих энергоблоков отключен.
"Серьезно пострадали азотно-кислородная станция и объединенный вспомогательный корпус. Остаются риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, также высокая пожарная опасность", – говорится в сообщении.
В "Энергоатоме" отмечают, что оккупанты повредили три датчика радиационного мониторинга, они вышли из строя.
Украинский персонал, находящийся на контролируемой РФ станции, продолжает контролировать ядерную безопасность и ликвидировать последствия обстрелов, информируют в компании.
Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.
Побережье Каховского водохранилища, рядом с которым расположена АЭС, оккупанты заминировали, предупредил "Энергоатом" 10 марта. 11 марта "Энергоатом" сообщил, что российские военные используют АЭС как военную базу. Персоналу ЗАЭС оккупанты заявили, что теперь станция "принадлежит "Росатому".
В июле в "Энергоатоме" отметили, что оккупанты продолжают завозить на территорию ЗАЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. А 21 июля "Энергоатом" сообщил, что оккупанты разместили технику, оружие и боеприпасы в машинном зале энергоблока ЗАЭС.
5 августа оккупанты дважды за день обстреляли Запорожскую АЭС – сначала из артиллерии, а вечером из РСЗО, сообщали в компании "Энергоатом". После ударов на Запорожской АЭС отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок. По оценке "Энергоатома", оккупанты провокационными обстрелами пытаются добиться обесточивания станции.
Вечером 6 августа оккупанты обстреляли площадку ЗАЭС рядом с хранилищем отработанного ядерного топлива, ранен один человек, сообщили в "Энергоатоме".
Зеленский призвал ввести новые санкции против России за создание такой глобальной угрозы.