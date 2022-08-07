Российские войска завезли на Запорожскую АЭС неизвестный груз. СМИ пишут, что ее могли заминировать

По сообщению СМИ, оккупанты, вероятно, заминировали АЭС, а потом начали ее обстреливать Фото: ЕРА

Также СМИ опубликовало видео, на котором показано передвижение техники по станции и то, как военные РФ разгружали какой-то груз.

Как пишет издание, колонна, которая прибыла на станцию 2 августа, остановилась между первым и вторым энергоблоками. Через некоторое время часть колонны по одной машине через грузовые ворота начала заезжать в машинный зал первого энергоблока. По информации источника The Insider, оккупанты заминировали этот зал.

Другой собеседник СМИ отметил, что ему неизвестно, заминировали оккупанты машинный зал энергоблока или используют как склад для взрывчатки, но сообщил, что российские военные хранят мины и боекомплект в непосредственной близости к энергоблокам, под эстакадами, и часть боекомплекта якобы внутри энергоблока.

По данным источника, захватом станции руководил генерал-майор Алексей Домбровский, после чего командование передали генерал-майору войск радиационной, химической и биологической защиты РФ Валерию Васильеву.