Российские войска завезли на Запорожскую АЭС неизвестный груз. СМИ пишут, что ее могли заминировать

Также СМИ опубликовало видео, на котором показано передвижение техники по станции и то, как военные РФ разгружали какой-то груз.
Как пишет издание, колонна, которая прибыла на станцию 2 августа, остановилась между первым и вторым энергоблоками. Через некоторое время часть колонны по одной машине через грузовые ворота начала заезжать в машинный зал первого энергоблока. По информации источника The Insider, оккупанты заминировали этот зал.
Другой собеседник СМИ отметил, что ему неизвестно, заминировали оккупанты машинный зал энергоблока или используют как склад для взрывчатки, но сообщил, что российские военные хранят мины и боекомплект в непосредственной близости к энергоблокам, под эстакадами, и часть боекомплекта якобы внутри энергоблока.
По данным источника, захватом станции руководил генерал-майор Алексей Домбровский, после чего командование передали генерал-майору войск радиационной, химической и биологической защиты РФ Валерию Васильеву.
Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявлял 8 марта, что персонал АЭС подвергается пыткам. "Сотрудники Запорожской атомной станции удерживаются в заложниках… Работники станции физически и психологически истощены", – сообщил он.
Побережье Каховского водохранилища, рядом с которым расположена АЭС, оккупанты заминировали, предупредил "Энергоатом" 10 марта. 11 марта "Энергоатом" сообщил, что российские военные используют АЭС как военную базу. Персоналу ЗАЭС оккупанты заявили, что теперь станция "принадлежит "Росатому".
В июле в "Энергоатоме" отметили, что оккупанты продолжают завозить на территорию ЗАЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. А 21 июля "Энергоатом" сообщил, что оккупанты разместили технику, оружие и боеприпасы в машинном зале энергоблока ЗАЭС.
5 августа оккупанты дважды за день обстреляли Запорожскую АЭС – сначала из артиллерии, а вечером из РСЗО, сообщали в компании "Энергоатом". После ударов на Запорожской АЭС отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок.
В "Энергоатоме" считают, что обстрелы, "с высокой вероятностью, продолжатся". По оценке компании, оккупанты пытаются добиться обесточивания станции. При этом сами оккупанты спрятались в подвалах от возможных обстрелов, сообщили в "Энергоатоме". По информации госпредприятия, перед обстрелами представители "Росатома" спешно покинули станцию, так как, вероятно, знали, что готовится атака.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность из-за обстрела россиянами ЗАЭС 5 августа.