РФ начала подключение Запорожской АЭС к российской энергосистеме – "Энергоатом"

По словам Котина, россияне попытаются отключить от АЭС оккупированные районы юга Украины, после чего провести электросеть в Крым.
"Персонал "Росатома" передал на станцию специальную программу по переподключению ЗАЭС в Крым. Предпосылкой этой программы является повреждение линий связи ЗАЭС с энергосистемой Украины. Чтобы переключить ЗАЭС на Крым, ей нужно погасить весь юг Украины – оккупированные части Херсонской и Запорожской областей. Это написано в программе. После этого они начинают снова запитывать области от подстанции в Джанкое, постепенно доходят до Каховской, а затем запитывают ЗАЭС", – пояснил Котин.
Он отметил, что после этого ЗАЭС уже невозможно будет подключить к украинской энергосистеме, поскольку она останется на российской частоте.
Котин также уточнил, что за три дня оккупанты повредили три линии ЗАЭС, сейчас она работает с выдачей в одну линию.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.
В июле в "Энергоатоме" отметили, что оккупанты завозят на территорию ЗАЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. 21 июля "Энергоатом" сообщил, что оккупанты разместили технику, оружие и боеприпасы в машинном зале энергоблока ЗАЭС.
5 августа оккупанты дважды за день обстреляли Запорожскую АЭС – сначала из артиллерии, а потом из РСЗО, сообщали в компании "Энергоатом". После ударов на ЗАЭС отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок. По оценке "Энергоатома", оккупанты провокационными обстрелами пытаются добиться обесточивания станции.
Вечером 6 августа оккупанты обстреляли площадку ЗАЭС рядом с хранилищем отработанного ядерного топлива, ранен один человек, сообщили в "Энергоатоме".
8 августа "Энергоатом" предупредил, что на Запорожской АЭС есть риск утечки водорода и распыления радиоактивных веществ.