РФ начала подключение Запорожской АЭС к российской энергосистеме – "Энергоатом"

По словам Котина, россияне попытаются отключить от АЭС оккупированные районы юга Украины, после чего провести электросеть в Крым Фото: depositphotos.com

По словам Котина, россияне попытаются отключить от АЭС оккупированные районы юга Украины, после чего провести электросеть в Крым.

"Персонал "Росатома" передал на станцию специальную программу по переподключению ЗАЭС в Крым. Предпосылкой этой программы является повреждение линий связи ЗАЭС с энергосистемой Украины. Чтобы переключить ЗАЭС на Крым, ей нужно погасить весь юг Украины – оккупированные части Херсонской и Запорожской областей. Это написано в программе. После этого они начинают снова запитывать области от подстанции в Джанкое, постепенно доходят до Каховской, а затем запитывают ЗАЭС", – пояснил Котин.

Он отметил, что после этого ЗАЭС уже невозможно будет подключить к украинской энергосистеме, поскольку она останется на российской частоте.

Котин также уточнил, что за три дня оккупанты повредили три линии ЗАЭС, сейчас она работает с выдачей в одну линию.

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