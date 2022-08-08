Запорожская АЭС может перейти в режим блэкаута – президент "Энергоатома"

Видео интервью опубликовано на YouTube-канале ТСН.

"[Оккупанты] обстреляли станцию и территорию возле станции, были повреждены большинство линий, которыми она была связана с украинской энергосистемой. Сейчас станция работает и соединена с Украиной только через одну линию. Это очень опасно. Если и эта линия будет повреждена, то станция фактически выйдет в режим блэкаута и будет переходить в режим охлаждения активных зон за счет питания с дизельных генераторов. Ситуация очень опасная", – рассказал Котин в эфире телемарафона.

Он отметил, что похожая ситуация в свое время происходила на ЧАЭС. По словам Котина, необходимо охлаждать шесть энергоблоков с ядерным топливом, а для этого крайне важно, чтобы сохранилась связь с украинской энергосистемой.

Котин отметил, что необходимо привлечь к ситуации внимание Организации Объединенных Наций, чтобы обеспечить физическую безопасность объекта.