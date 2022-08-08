Запорожская АЭС может перейти в режим блэкаута – президент "Энергоатома"

Видео интервью опубликовано на YouTube-канале ТСН.
"[Оккупанты] обстреляли станцию и территорию возле станции, были повреждены большинство линий, которыми она была связана с украинской энергосистемой. Сейчас станция работает и соединена с Украиной только через одну линию. Это очень опасно. Если и эта линия будет повреждена, то станция фактически выйдет в режим блэкаута и будет переходить в режим охлаждения активных зон за счет питания с дизельных генераторов. Ситуация очень опасная", – рассказал Котин в эфире телемарафона.
Он отметил, что похожая ситуация в свое время происходила на ЧАЭС. По словам Котина, необходимо охлаждать шесть энергоблоков с ядерным топливом, а для этого крайне важно, чтобы сохранилась связь с украинской энергосистемой.
Котин отметил, что необходимо привлечь к ситуации внимание Организации Объединенных Наций, чтобы обеспечить физическую безопасность объекта.
Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.
Побережье Каховского водохранилища, рядом с которым расположена АЭС, оккупанты заминировали, предупредил "Энергоатом" 10 марта. 11 марта "Энергоатом" сообщил, что российские военные используют АЭС как военную базу. Персоналу ЗАЭС оккупанты заявили, что теперь станция "принадлежит "Росатому".
В июле в "Энергоатоме" отметили, что оккупанты продолжают завозить на территорию ЗАЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. А 21 июля "Энергоатом" сообщил, что оккупанты разместили технику, оружие и боеприпасы в машинном зале энергоблока ЗАЭС.
5 августа оккупанты дважды за день обстреляли Запорожскую АЭС – сначала из артиллерии, а потом из РСЗО, сообщали в компании "Энергоатом". После ударов на Запорожской АЭС отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок. По оценке "Энергоатома", оккупанты провокационными обстрелами пытаются добиться обесточивания станции.
Вечером 6 августа оккупанты обстреляли площадку ЗАЭС рядом с хранилищем отработанного ядерного топлива, ранен один человек, сообщили в "Энергоатоме".
8 августа "Энергоатом" предупредил, что на Запорожской АЭС есть риск утечки водорода и распыления радиоактивных веществ.
Зеленский призвал ввести новые санкции против России за создание такой глобальной угрозы.