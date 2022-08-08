Оккупанты готовы взорвать Запорожскую АЭС, заявив, что она "будет или русской, или ничьей" – "Энергоатом"

"Энергоатом" цитирует заявление генерал-майора армии РФ Валерия Васильева, который, по данным компании, является начальником войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ и командует гарнизоном оккупантов, размещенным на Запорожской АЭС.
"Как вы знаете, мы заминировали все важные объекты Запорожской атомной станции. И мы не скрываем этого от врага. Мы его предупредили. Враг знает, что станция будет или русской, или ничьей", – заявил он военнослужащим-оккупантам.
Васильев добавил, что российские "воины-освободители" должны понимать, что "другого пути нет", и быть готовы с честью выполнить "самый жесткий приказ", если он будет дан.
Российские войска 2 августа завезли на Запорожскую АЭС неизвестный груз, при этом оккупанты разгружали его непосредственно в машинном зале одного из энергоблоков. По данным издания The Insider, станцию могли заминировать. Рассматривается также вариант, что оккупанты хранят в непосредственной близости от реактора часть боекомплекта.
Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.
Побережье Каховского водохранилища, рядом с которым расположена АЭС, оккупанты заминировали, предупредил "Энергоатом" 10 марта. 11 марта "Энергоатом" сообщил, что российские военные используют АЭС как военную базу. Персоналу ЗАЭС оккупанты заявили, что теперь станция "принадлежит "Росатому".
В июле в "Энергоатоме" отметили, что оккупанты продолжают завозить на территорию ЗАЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. А 21 июля "Энергоатом" сообщил, что оккупанты разместили технику, оружие и боеприпасы в машинном зале энергоблока ЗАЭС.
5 августа оккупанты дважды за день обстреляли Запорожскую АЭС – сначала из артиллерии, а вечером из РСЗО, сообщали в компании "Энергоатом". После ударов на Запорожской АЭС отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок. По оценке "Энергоатома", оккупанты провокационными обстрелами пытаются добиться обесточивания станции.
Вечером 6 августа оккупанты обстреляли площадку ЗАЭС рядом с хранилищем отработанного ядерного топлива, ранен один человек, сообщили в "Энергоатоме".
8 августа "Энергоатом" предупредил, что на Запорожской АЭС есть риск утечки водорода и распыления радиоактивных веществ.
Зеленский призвал ввести новые санкции против России за создание такой глобальной угрозы.