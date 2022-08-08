Оккупанты готовы взорвать Запорожскую АЭС, заявив, что она "будет или русской, или ничьей" – "Энергоатом"

"Энергоатом" цитирует заявление генерал-майора армии РФ Валерия Васильева, который, по данным компании, является начальником войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ и командует гарнизоном оккупантов, размещенным на Запорожской АЭС.

"Как вы знаете, мы заминировали все важные объекты Запорожской атомной станции. И мы не скрываем этого от врага. Мы его предупредили. Враг знает, что станция будет или русской, или ничьей", – заявил он военнослужащим-оккупантам.

Васильев добавил, что российские "воины-освободители" должны понимать, что "другого пути нет", и быть готовы с честью выполнить "самый жесткий приказ", если он будет дан.

Российские войска 2 августа завезли на Запорожскую АЭС неизвестный груз, при этом оккупанты разгружали его непосредственно в машинном зале одного из энергоблоков. По данным издания The Insider, станцию могли заминировать. Рассматривается также вариант, что оккупанты хранят в непосредственной близости от реактора часть боекомплекта.