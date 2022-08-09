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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Заявление оккупантов о подрыве Запорожской АЭС "ненадежно" и отвлекает от реальной милитаризации станции – Институт исследования войны

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В ISW считают риски милитаризации ЗАЭС оккупантами высокими, в то же время громкие заявления россиян "ненадежными"
В ISW считают риски милитаризации ЗАЭС оккупантами высокими, в то же время громкие заявления россиян – "ненадежными"
Фото: depositphotos.com

Американский Институт исследования войны (ISW) считает что появившееся 8 августа в медиа заявление генерал-майора армии РФ Валерия Васильева о готовности россиян подорвать ЗАЭС с большой вероятностью является фейком. Об этом сообщается в обзоре ISW от 8 августа.

ISW пишет, что, независимо от происхождения (или существования), сообщение Васильева "ненадежно" – его первоисточником стал скриншот из российской соцсети "ВКонтакте", при этом группа, где якобы появились цитаты высокопоставленного оккупанта, сама по себе может быть "фальшивой".

"Оно является косвенным и не претендует на то, чтобы быть официальным заявлением или заявлением, сделанным на официальном новостном или правительственном веб-сайте РФ", – отмечают в Институте исследования войны.

Институт отмечает, что это "вероятное искажение информации отвлекает от реальных рисков милитаризации Россией Запорожской АЭС, которые могут включать минирование станции и почти наверняка включают опасное хранение военного оружия вблизи ядерных реакторов и хранилищ ядерных отходов".

В ISW отмечают, что расследователи Bellingcat геолоцировали видео с дрона с Запорожской АЭС, которым ранее поделилось российское издание The Insider.

На кадрах от 5 августа, отмечают в Институте, показана российская военная техника, движущаяся по станции и вокруг нее.

Грузовики и бронетехника находятся вокруг и внутри здания, где расположен один из шести атомных реакторов станции. российские силы также вырыли траншеи внутри завода и вокруг него и, возможно, установили огневые позиции.

ISW подчеркивает, что оккупационные силы, вероятно, используют угрозу ядерной катастрофы, чтобы ослабить волю Запада к оказанию военной поддержки украинскому контрнаступлению.

8 августа начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майора Васильева процитировало украинское НАЭК "Энергоатом".

"Как вы знаете, мы заминировали все важные объекты Запорожской атомной станции. И мы не скрываем этого от врага. Мы их предупредили. Враг знает, что станция будет либо российской, либо ничьей. Мы готовы к последствиям этого шага", – якобы заявил высокопоставленный оккупант.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя появившееся заявление, отметил, что "Россия открыто перешла к ядерному шантажу".

Контекст:

Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.

В июле в "Энергоатоме" отметили, что оккупанты завозят на территорию ЗАЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. 21 июля "Энергоатом" сообщил, что оккупанты разместили технику, оружие и боеприпасы в машинном зале энергоблока ЗАЭС.

5 августа оккупанты дважды за день обстреляли Запорожскую АЭС – сначала из артиллерии, а потом из РСЗО, сообщали в компании "Энергоатом". После ударов на ЗАЭС отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок. По оценке "Энергоатома", оккупанты провокационными обстрелами пытаются добиться обесточивания станции.

Вечером 6 августа оккупанты обстреляли площадку ЗАЭС рядом с хранилищем отработанного ядерного топлива, ранен один человек, сообщили в "Энергоатоме".

8 августа "Энергоатом" предупредил, что на Запорожской АЭС есть риск утечки водорода и распыления радиоактивных веществ.

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