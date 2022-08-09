Заявление оккупантов о подрыве Запорожской АЭС "ненадежно" и отвлекает от реальной милитаризации станции – Институт исследования войны

ISW пишет, что, независимо от происхождения (или существования), сообщение Васильева "ненадежно" – его первоисточником стал скриншот из российской соцсети "ВКонтакте", при этом группа, где якобы появились цитаты высокопоставленного оккупанта, сама по себе может быть "фальшивой".
"Оно является косвенным и не претендует на то, чтобы быть официальным заявлением или заявлением, сделанным на официальном новостном или правительственном веб-сайте РФ", – отмечают в Институте исследования войны.
Институт отмечает, что это "вероятное искажение информации отвлекает от реальных рисков милитаризации Россией Запорожской АЭС, которые могут включать минирование станции и почти наверняка включают опасное хранение военного оружия вблизи ядерных реакторов и хранилищ ядерных отходов".
В ISW отмечают, что расследователи Bellingcat геолоцировали видео с дрона с Запорожской АЭС, которым ранее поделилось российское издание The Insider.
На кадрах от 5 августа, отмечают в Институте, показана российская военная техника, движущаяся по станции и вокруг нее.
UPDATE: Imagery released by Russian media shows a Uragan missile impact roughly 50 meters next to the spent fuel facility. It's unclear who fired the missile, with options still being debated h/t @StrategickeM https://t.co/3rlqJoGpuN pic.twitter.com/LRfeHeGvYu— Wim Zwijnenburg (@wammezz) August 8, 2022
Грузовики и бронетехника находятся вокруг и внутри здания, где расположен один из шести атомных реакторов станции. российские силы также вырыли траншеи внутри завода и вокруг него и, возможно, установили огневые позиции.
More Russian military equipment is being set-up at the #Zaporizhzhia Nuclear Power Plant in Enerhodar, a new drone video shows. Here's small thread with geo-locations and recent @planet high-resolution satellite imagery showing new military positions and strike impacts * 1/x https://t.co/BPJa88tbUN pic.twitter.com/YM1TB4fI5M— Wim Zwijnenburg (@wammezz) August 8, 2022
ISW подчеркивает, что оккупационные силы, вероятно, используют угрозу ядерной катастрофы, чтобы ослабить волю Запада к оказанию военной поддержки украинскому контрнаступлению.
8 августа начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майора Васильева процитировало украинское НАЭК "Энергоатом".
"Как вы знаете, мы заминировали все важные объекты Запорожской атомной станции. И мы не скрываем этого от врага. Мы их предупредили. Враг знает, что станция будет либо российской, либо ничьей. Мы готовы к последствиям этого шага", – якобы заявил высокопоставленный оккупант.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя появившееся заявление, отметил, что "Россия открыто перешла к ядерному шантажу".
Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.
В июле в "Энергоатоме" отметили, что оккупанты завозят на территорию ЗАЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. 21 июля "Энергоатом" сообщил, что оккупанты разместили технику, оружие и боеприпасы в машинном зале энергоблока ЗАЭС.
5 августа оккупанты дважды за день обстреляли Запорожскую АЭС – сначала из артиллерии, а потом из РСЗО, сообщали в компании "Энергоатом". После ударов на ЗАЭС отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок. По оценке "Энергоатома", оккупанты провокационными обстрелами пытаются добиться обесточивания станции.
Вечером 6 августа оккупанты обстреляли площадку ЗАЭС рядом с хранилищем отработанного ядерного топлива, ранен один человек, сообщили в "Энергоатоме".
8 августа "Энергоатом" предупредил, что на Запорожской АЭС есть риск утечки водорода и распыления радиоактивных веществ.