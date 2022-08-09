Заявление оккупантов о подрыве Запорожской АЭС "ненадежно" и отвлекает от реальной милитаризации станции – Институт исследования войны

В ISW считают риски милитаризации ЗАЭС оккупантами высокими, в то же время громкие заявления россиян – "ненадежными" Фото: depositphotos.com

ISW пишет, что, независимо от происхождения (или существования), сообщение Васильева "ненадежно" – его первоисточником стал скриншот из российской соцсети "ВКонтакте", при этом группа, где якобы появились цитаты высокопоставленного оккупанта, сама по себе может быть "фальшивой".

"Оно является косвенным и не претендует на то, чтобы быть официальным заявлением или заявлением, сделанным на официальном новостном или правительственном веб-сайте РФ", – отмечают в Институте исследования войны.

Институт отмечает, что это "вероятное искажение информации отвлекает от реальных рисков милитаризации Россией Запорожской АЭС, которые могут включать минирование станции и почти наверняка включают опасное хранение военного оружия вблизи ядерных реакторов и хранилищ ядерных отходов".

В ISW отмечают, что расследователи Bellingcat геолоцировали видео с дрона с Запорожской АЭС, которым ранее поделилось российское издание The Insider.

На кадрах от 5 августа, отмечают в Институте, показана российская военная техника, движущаяся по станции и вокруг нее.

UPDATE: Imagery released by Russian media shows a Uragan missile impact roughly 50 meters next to the spent fuel facility. It's unclear who fired the missile, with options still being debated h/t @StrategickeM https://t.co/3rlqJoGpuN pic.twitter.com/LRfeHeGvYu — Wim Zwijnenburg (@wammezz) August 8, 2022

Грузовики и бронетехника находятся вокруг и внутри здания, где расположен один из шести атомных реакторов станции. российские силы также вырыли траншеи внутри завода и вокруг него и, возможно, установили огневые позиции.

More Russian military equipment is being set-up at the #Zaporizhzhia Nuclear Power Plant in Enerhodar, a new drone video shows. Here's small thread with geo-locations and recent @planet high-resolution satellite imagery showing new military positions and strike impacts * 1/x https://t.co/BPJa88tbUN pic.twitter.com/YM1TB4fI5M — Wim Zwijnenburg (@wammezz) August 8, 2022

ISW подчеркивает, что оккупационные силы, вероятно, используют угрозу ядерной катастрофы, чтобы ослабить волю Запада к оказанию военной поддержки украинскому контрнаступлению.

8 августа начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майора Васильева процитировало украинское НАЭК "Энергоатом".

"Как вы знаете, мы заминировали все важные объекты Запорожской атомной станции. И мы не скрываем этого от врага. Мы их предупредили. Враг знает, что станция будет либо российской, либо ничьей. Мы готовы к последствиям этого шага", – якобы заявил высокопоставленный оккупант.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя появившееся заявление, отметил, что "Россия открыто перешла к ядерному шантажу".