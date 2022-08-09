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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Они выклянчивают переговоры". Арестович считает, что второго Чернобыля не будет – россияне не решатся взорвать ЗАЭС

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Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта
Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта
Фото: Енергоатом / Facebook

Российские оккупационные войска, захватившие крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС, не решатся ее взорвать, хотя и могли заминировать территорию станции.

Такое мнение 8 августа в эфире программы "Фейгин LIVE" на YouTube-канале российского правозащитника и блогера Марка Фейгина высказал советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Алексей Арестович.

Фейгин спросил Арестовича, допускает ли он, что оккупанты могут взорвать ЗАЭС, устроив таким образом второй Чернобыль.

"Они выклянчивают переговоры – это совершенно очевидно для нас. По зерну не получилось – ну давайте сделаем через ядерный шантаж. Но тоже не получается", – ответил советник главы ОПУ.

Арестович не исключил, что оккупанты могли заминировать ЗАЭС, "и боеприпасов туда натаскать, и окопов нарыть", но от этого "никому не легче".

"Мы не пойдем на переговоры. Эта попытка провалится", – отметил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.

Побережье Каховского водохранилища, рядом с которым расположена АЭС, оккупанты заминировали, предупредил "Энергоатом" 10 марта. 11 марта "Энергоатом" сообщил, что российские военные используют АЭС как военную базу. Персоналу ЗАЭС оккупанты заявили, что теперь станция "принадлежит "Росатому".

В июле в "Энергоатоме" отметили, что оккупанты завозят на территорию ЗАЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. 21 июля "Энергоатом" сообщил, что оккупанты разместили технику, оружие и боеприпасы в машинном зале энергоблока ЗАЭС.

5 августа оккупанты дважды за день обстреляли Запорожскую АЭС – сначала из артиллерии, а потом из РСЗО, сообщали в компании "Энергоатом". После ударов на ЗАЭС отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок. По оценке "Энергоатома", оккупанты провокационными обстрелами пытаются добиться обесточивания станции.

Вечером 6 августа оккупанты обстреляли площадку ЗАЭС рядом с хранилищем отработанного ядерного топлива, ранен один человек, сообщили в "Энергоатоме".

8 августа "Энергоатом" предупредил, что на Запорожской АЭС есть риск утечки водорода и распыления радиоактивных веществ.

Теги: Россия, Украина, захват, переговоры, боеприпасы, минирование, Алексей Арестович, Запорожская АЭС, шантаж, обстрелы, ЧАЭС, Чернобыль, война России против Украины, Офис президента Украины, российские оккупанты
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