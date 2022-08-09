"Они выклянчивают переговоры". Арестович считает, что второго Чернобыля не будет – россияне не решатся взорвать ЗАЭС

Такое мнение 8 августа в эфире программы "Фейгин LIVE" на YouTube-канале российского правозащитника и блогера Марка Фейгина высказал советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Алексей Арестович.

Фейгин спросил Арестовича, допускает ли он, что оккупанты могут взорвать ЗАЭС, устроив таким образом второй Чернобыль.

"Они выклянчивают переговоры – это совершенно очевидно для нас. По зерну не получилось – ну давайте сделаем через ядерный шантаж. Но тоже не получается", – ответил советник главы ОПУ.

Арестович не исключил, что оккупанты могли заминировать ЗАЭС, "и боеприпасов туда натаскать, и окопов нарыть", но от этого "никому не легче".

"Мы не пойдем на переговоры. Эта попытка провалится", – отметил он.

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