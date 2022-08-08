Подоляк о ситуации на ЗАЭС: Европа сидит на пороховой бочке, Россия открыто перешла к ядерному шантажу

Подоляк ждет от мира активной реакции и считает действия оккупантов на Запорожской АЭС ядерным шантажом Фото: president.gov.ua

"Россия открыто перешла к ядерному шантажу на Запорожской АЭС: минирование территории АЭС, хранение снарядов в цехах, прямые угрозы подрывом, чтобы оставить "выжженную землю", – написал Подоляк.

Он отметил, что в результате этих действий Европа в настоящий момент "сидит на пороховой бочке", и констатировал недостаточно активную реакцию мирового сообщества на происходящее.

"Где заявления от Совета Безопасности ООН, ультиматумы МАГАТЭ, сюжеты CBS News?" – спрашивает советник главы ОП.

Рф відкрито перейшла до ядерного шантажу на Запорізькій АЕС:



- мінування території АЕС;

- зберігання снарядів у цехах;

- прямі погрози підривом, щоб залишити «випалену землю»



Європа сидить на пороховій діжці. Де заяви від Ради Безпеки ООН, ультиматуми МАГАТЕ, сюжети @CBSNews? pic.twitter.com/AB2vUYfxz6 — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 8, 2022

Российские войска 2 августа завезли на Запорожскую АЭС неизвестный груз, при этом оккупанты разгружали его непосредственно в машинном зале одного из энергоблоков. По данным издания The Insider, станцию могли заминировать. Рассматривается также вариант, что оккупанты хранят в непосредственной близости от реактора часть боекомплекта.