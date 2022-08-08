Подоляк о ситуации на ЗАЭС: Европа сидит на пороховой бочке, Россия открыто перешла к ядерному шантажу

"Россия открыто перешла к ядерному шантажу на Запорожской АЭС: минирование территории АЭС, хранение снарядов в цехах, прямые угрозы подрывом, чтобы оставить "выжженную землю", – написал Подоляк.
Он отметил, что в результате этих действий Европа в настоящий момент "сидит на пороховой бочке", и констатировал недостаточно активную реакцию мирового сообщества на происходящее.
"Где заявления от Совета Безопасности ООН, ультиматумы МАГАТЭ, сюжеты CBS News?" – спрашивает советник главы ОП.
Рф відкрито перейшла до ядерного шантажу на Запорізькій АЕС:— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 8, 2022
- мінування території АЕС;
- зберігання снарядів у цехах;
- прямі погрози підривом, щоб залишити «випалену землю»
Європа сидить на пороховій діжці. Де заяви від Ради Безпеки ООН, ультиматуми МАГАТЕ, сюжети @CBSNews? pic.twitter.com/AB2vUYfxz6
Российские войска 2 августа завезли на Запорожскую АЭС неизвестный груз, при этом оккупанты разгружали его непосредственно в машинном зале одного из энергоблоков. По данным издания The Insider, станцию могли заминировать. Рассматривается также вариант, что оккупанты хранят в непосредственной близости от реактора часть боекомплекта.
По данным украинского НАЭК "Энергоатом", оккупанты заминировали и готовы взорвать Запорожскую АЭС, заявив, что она "будет или русской, или ничьей".
Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.
Побережье Каховского водохранилища, рядом с которым расположена АЭС, оккупанты заминировали, предупредил "Энергоатом" 10 марта. 11 марта "Энергоатом" сообщил, что российские военные используют АЭС как военную базу. Персоналу ЗАЭС оккупанты заявили, что теперь станция "принадлежит "Росатому".
В июле в "Энергоатоме" отметили, что оккупанты продолжают завозить на территорию ЗАЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. А 21 июля "Энергоатом" сообщил, что оккупанты разместили технику, оружие и боеприпасы в машинном зале энергоблока ЗАЭС.
5 августа оккупанты дважды за день обстреляли Запорожскую АЭС – сначала из артиллерии, а потом из РСЗО, сообщали в компании "Энергоатом". После ударов на Запорожской АЭС отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок. По оценке "Энергоатома", оккупанты провокационными обстрелами пытаются добиться обесточивания станции.
Вечером 6 августа оккупанты обстреляли площадку ЗАЭС рядом с хранилищем отработанного ядерного топлива, ранен один человек, сообщили в "Энергоатоме".
8 августа "Энергоатом" предупредил, что на Запорожской АЭС есть риск утечки водорода и распыления радиоактивных веществ.
Зеленский призвал ввести новые санкции против России за создание такой глобальной угрозы.