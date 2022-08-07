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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Нет такого народа в мире, который может чувствовать себя в безопасности, когда государство-террорист обстреливает атомную станцию

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Зеленский: Не дай бог, произойдет что-то непоправимое и никто не остановит ветер, который будет разносить радиоактивное загрязнение
Зеленский: Не дай бог, произойдет что-то непоправимое – и никто не остановит ветер, который будет разносить радиоактивное загрязнение
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский призвал международное сообщество ответить на российские обстрелы Запорожской АЭС. Он заявил об этом в вечернем обращении, опубликованном Офисом президента.

Зеленский отметил, что говорил сегодня с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и проинформировал его о ситуации на поле боя, а также об угрозе, которую Россия создала ударами по Запорожской атомной станции.

"Нет такого народа в мире, который может чувствовать себя в безопасности, когда государство-террорист обстреливает атомную станцию. Не дай бог, произойдет что-то непоправимое – и никто не остановит ветер, который будет разносить радиоактивное загрязнение. Поэтому уже сейчас нужен принципиальный ответ международного сообщества на эти российские удары по Запорожской АЭС – самой большой в Европе", – сказал Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.

Побережье Каховского водохранилища, рядом с которым расположена АЭС, оккупанты заминировали, предупредил "Энергоатом" 10 марта. 11 марта "Энергоатом" сообщил, что российские военные используют АЭС как военную базу. Персоналу ЗАЭС оккупанты заявили, что теперь станция "принадлежит "Росатому".

В июле в "Энергоатоме" отметили, что оккупанты продолжают завозить на территорию ЗАЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. А 21 июля "Энергоатом" сообщил, что оккупанты разместили технику, оружие и боеприпасы в машинном зале энергоблока ЗАЭС.

5 августа оккупанты дважды за день обстреляли Запорожскую АЭС – сначала из артиллерии, а вечером из РСЗО, сообщали в компании "Энергоатом". После ударов на Запорожской АЭС отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок. По оценке "Энергоатома", оккупанты провокационными обстрелами пытаются добиться обесточивания станции.

Вечером 6 августа оккупанты обстреляли площадку ЗАЭС рядом с хранилищем отработанного ядерного топлива, ранен один человек, сообщили в "Энергоатоме".

Зеленский призвал ввести новые санкции против России за создание такой глобальной угрозы.

Теги: ядерная энергетика, АЭС, Запорожская АЭС, Владимир Зеленский, обстрелы, война России против Украины
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