Зеленский: Нет такого народа в мире, который может чувствовать себя в безопасности, когда государство-террорист обстреливает атомную станцию

Зеленский: Не дай бог, произойдет что-то непоправимое – и никто не остановит ветер, который будет разносить радиоактивное загрязнение Фото: president.gov.ua

Зеленский отметил, что говорил сегодня с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и проинформировал его о ситуации на поле боя, а также об угрозе, которую Россия создала ударами по Запорожской атомной станции.

"Нет такого народа в мире, который может чувствовать себя в безопасности, когда государство-террорист обстреливает атомную станцию. Не дай бог, произойдет что-то непоправимое – и никто не остановит ветер, который будет разносить радиоактивное загрязнение. Поэтому уже сейчас нужен принципиальный ответ международного сообщества на эти российские удары по Запорожской АЭС – самой большой в Европе", – сказал Зеленский.

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