Молдова обеспокоена обстрелами ЗАЭС: Потенциальное повреждение станции может затронуть каждого в регионе

В Молдове напомнили, что если обстрелы повредят атомную станцию, это повлечет последствия для всего мира Фото: depositphotos.com

"Глубоко обеспокоены нападением на Запорожскую атомную электростанцию. Мы призываем предоставить доступ международным экспертам из МАГАТЭ. Потенциальное повреждение ЗАЭС может затронуть каждого в регионе с беспрецедентными последствиями по всему миру", – говорится в сообщении министерства.

Deeply concerned by the attack on Zaporizhzhia Nuclear Power Plant. We call for access of international experts from @iaeaorg.



The potential damage of #ZNPP can affect everyone in the region, with unprecedented consequences throughout the world. — * MFA Moldova (@MoldovaMFA) August 7, 2022

5 августа оккупанты дважды за день обстреляли Запорожскую АЭС – сначала из артиллерии, а вечером из РСЗО, сообщали в компании "Энергоатом". После ударов на Запорожской АЭС отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок.

В "Энергоатоме" считают, что обстрелы, "с высокой вероятностью, продолжатся". По оценке компании, оккупанты пытаются добиться обесточивания станции.

Вечером 6 августа оккупанты обстреляли площадку ЗАЭС рядом с хранилищем отработанного ядерного топлива, ранен один человек, сообщили в "Энергоатоме".

Президент Владимир Зеленский призвал ввести новые санкции против России за создание такой глобальной угрозы.