Зеленский и глава Евросовета обсудили ядерный терроризм РФ на Запорожской АЭС

Об этом глава Украинского государства сообщил в Twitter.
"Поговорили с президентом Евросовета Шарлем Мишелем. Рассказал ему об обстановке на поле боя, в частности на Запорожской АЭС. Российский ядерный терроризм требует более сильного ответа со стороны международного сообщества – санкций в отношении российской атомной отрасли и ядерного топлива", – написал Зеленский.
Кроме того, в ходе беседы Зеленский и Мишель положительно оценили начало экспорта зерна из морских портов Украины.
"Скоординировали подготовку к саммиту Крымской платформы и другим мероприятиям. Подчеркнули важность скорейшего разблокирования пакета макрофинансовой помощи для Украины", – рассказал Зеленский в Twitter.
Позитивно оцінили старт експорту збіжжя морським шляхом. Скоординували підготовку до саміту Кримської платформи та інших заходів. Наголосив на важливості якнайшвидшого розблокування пакету макрофінансової допомоги для України. (2/2)— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 7, 2022
Сообщения об обстрелах крупнейшей в Европе ЗАЭС "вызывают тревогу", а ее безопасность – высшую озабоченность, отметил Мишель в Twitter по итогам разговора с Зеленским.
"Также рассмотрены все направления неизменной политической, военной, экономической, финансовой и гуманитарной поддержки Украины со стороны ЕС", – подчеркнул Мишель в Twitter.
Also reviewed all strands of EU’s steadfast political, military, economic, financial and humanitarian support to #Ukraine— Charles Michel (@CharlesMichel) August 7, 2022
(2/2)
Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявлял 8 марта, что персонал АЭС подвергается пыткам. "Сотрудники Запорожской атомной станции удерживаются в заложниках… Работники станции физически и психологически истощены", – сообщил он.
Побережье Каховского водохранилища, рядом с которым расположена АЭС, оккупанты заминировали, предупредил "Энергоатом" 10 марта. 11 марта "Энергоатом" сообщил, что российские военные используют АЭС как военную базу. Персоналу ЗАЭС оккупанты заявили, что теперь станция "принадлежит "Росатому".
В июле в "Энергоатоме" отметили, что оккупанты продолжают завозить на территорию ЗАЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. А 21 июля "Энергоатом" сообщил, что оккупанты разместили технику, оружие и боеприпасы в машинном зале энергоблока ЗАЭС.
5 августа оккупанты дважды за день обстреляли Запорожскую АЭС – сначала из артиллерии, а вечером из РСЗО, сообщали в компании "Энергоатом". После ударов на Запорожской АЭС отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок.
В "Энергоатоме" считают, что обстрелы, "с высокой вероятностью, продолжатся". По оценке компании, оккупанты пытаются добиться обесточивания станции.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность из-за обстрела россиянами ЗАЭС 5 августа.
Вечером 6 августа оккупанты обстреляли площадку ЗАЭС рядом с хранилищем отработанного ядерного топлива, ранен один человек, сообщили в "Энергоатоме".