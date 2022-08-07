Зеленский и глава Евросовета обсудили ядерный терроризм РФ на Запорожской АЭС

Российский ядерный терроризм на ЗАЭС требует более сильного ответа со стороны международного сообщества, отметил Зеленский в разговоре с Мишелем Фото: EPA

Об этом глава Украинского государства сообщил в Twitter.

"Поговорили с президентом Евросовета Шарлем Мишелем. Рассказал ему об обстановке на поле боя, в частности на Запорожской АЭС. Российский ядерный терроризм требует более сильного ответа со стороны международного сообщества – санкций в отношении российской атомной отрасли и ядерного топлива", – написал Зеленский.

Кроме того, в ходе беседы Зеленский и Мишель положительно оценили начало экспорта зерна из морских портов Украины.

"Скоординировали подготовку к саммиту Крымской платформы и другим мероприятиям. Подчеркнули важность скорейшего разблокирования пакета макрофинансовой помощи для Украины", – рассказал Зеленский в Twitter.

Позитивно оцінили старт експорту збіжжя морським шляхом. Скоординували підготовку до саміту Кримської платформи та інших заходів. Наголосив на важливості якнайшвидшого розблокування пакету макрофінансової допомоги для України. (2/2) — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 7, 2022

Сообщения об обстрелах крупнейшей в Европе ЗАЭС "вызывают тревогу", а ее безопасность – высшую озабоченность, отметил Мишель в Twitter по итогам разговора с Зеленским.

"Также рассмотрены все направления неизменной политической, военной, экономической, финансовой и гуманитарной поддержки Украины со стороны ЕС", – подчеркнул Мишель в Twitter.