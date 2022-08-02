Участников саммита Крымской платформы заявлено уже 48 – Офис президента Украины

"Вопрос деоккупации Крыма, как и деоккупации других территорий Украины, должен сейчас быть в повестке дня всех лидеров, поэтому приглашены не только действующие участники Крымской платформы – на сегодняшний день у нас есть 48 участников, – но и представители государств Азии, Латинской Америки и Африки", – сказал он.
Замглавы Офиса президента отметил, что украинская сторона работает над тем, чтобы участие в саммите, который запланирован на 23 августа, приняло "как можно большее количество лидеров" стран.
Жовква также сообщил, что в октябре планируется саммит Крымской платформы с участием спикеров парламентов иностранных государств.
"Это мероприятие будет проводиться офлайн в одном из государств – партнеров Украины. На сегодняшний день продолжается соответствующая работа", – подчеркнул замглавы ОП.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.
24 февраля 2022 года Россия открыто вторглась на материковую Украину в том числе с территории полуострова.
Крымская платформа – консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.
Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа 2021 года. В нем приняло участие 46 делегаций.
На саммите приняли декларацию Крымской платформы, которая осуждает политику России по отношению к оккупированному Крыму. Она открыта к подписанию другими странами, отмечал президент Украины Владимир Зеленский.
В МИД РФ назвали Крымскую платформу "не имеющей перспектив русофобской акцией" и заявили, что участие других стран в инициативе "неизбежно отразится на наших отношениях".