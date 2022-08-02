Участников саммита Крымской платформы заявлено уже 48 – Офис президента Украины

"Вопрос деоккупации Крыма, как и деоккупации других территорий Украины, должен сейчас быть в повестке дня всех лидеров, поэтому приглашены не только действующие участники Крымской платформы – на сегодняшний день у нас есть 48 участников, – но и представители государств Азии, Латинской Америки и Африки", – сказал он.

Замглавы Офиса президента отметил, что украинская сторона работает над тем, чтобы участие в саммите, который запланирован на 23 августа, приняло "как можно большее количество лидеров" стран.

Жовква также сообщил, что в октябре планируется саммит Крымской платформы с участием спикеров парламентов иностранных государств.

"Это мероприятие будет проводиться офлайн в одном из государств – партнеров Украины. На сегодняшний день продолжается соответствующая работа", – подчеркнул замглавы ОП.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

24 февраля 2022 года Россия открыто вторглась на материковую Украину в том числе с территории полуострова.