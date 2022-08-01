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Грузия перестала пускать на свою территорию граждан, у которых в паспорте указано "Крым, Россия" – СМИ

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Россиян предупреждают, что Крым это Украина
Россиян предупреждают, что Крым – это Украина
Фото: ЕРА

Пограничная служба Грузии прекратила пускать на территорию страны людей, которые предъявляют паспорт с указанием места рождения "Крым, Россия". Об этом 1 августа сообщает The Insider.

Издание сообщает о минимум четырех таких случаях с жителями Крыма.

"Если там стоит "Украина" или "Украинская ССР" и загранпаспорт выдан краснодарским подразделением МВД (территория России. – "ГОРДОН"), то иногда просят показать внутренний российский паспорт. И если в нем написано, что паспорт выдан отделом УФМС по Республике Крым и городу Севастополю, то человека уводят в отдельную комнату, где говорят, что Крым оккупирован Россией и такие паспорта они не признают, а значит, во въезде отказано", – пишет The Insider.

Журналисты утверждают, что такое происходит также с теми, кто родился на полуострове до его оккупации Россией и уже позже получил отметку в паспорте "Крым, Россия".

Издание приводит свидетельство одного из таких граждан, который прилетел в июне из Баку в Тбилиси для туризма и бизнеса и был отправлен обратно. По его словам, грузинские пограничники объяснили ему, что "Севастополь – это не Россия, как написано в паспорте".

Министерство внутренних дел Грузии на отправленные запросы на момент публикации материала не ответило, объяснило The Insider.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

Часть Грузии – Южная Осетия и Абхазия – также оккупирована Россией.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Крым, Грузия, Севастополь, туризм, оккупация, граница, паспорт, пограничники, Тбилиси
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