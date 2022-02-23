ГОРДОН
 
 
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Кулеба: Ожидаем, что ООН найдет надлежащие механизмы для участия в Крымской платформе

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Кулеба: Я призываю всех присоединиться к Крымской платформе
Кулеба: Я призываю всех присоединиться к Крымской платформе
Фото: EPA

ООН должна найти механизмы для участия в Крымской платформе. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 23 февраля во время выступления в Генассамблее ООН, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Министр отметил, что Украина продолжает усилия по достижении деоккупации Крыма мирным путем и Крымская платформа была создана именно с этой целью.

"Мы искренне благодарны всем странам, поддерживающим международную Крымскую платформу. Ваше активное участие в платформе является прочной основой для нашего будущего успеха. Мы открыты для новых членов, и я призываю вас присоединиться к Крымской платформе, будь то государства или международные организации – добро пожаловать. Мы ожидаем, что ООН найдет надлежащие механизмы для участия в этой инициативе, основанной на принципах Устава ООН", – сказал он.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа 2021 года. В нем приняли участие 46 делегаций.

На саммите приняли декларацию Крымской платформы, которая осуждает политику России по отношению к оккупированному Крыму. Она открыта к подписанию другими странами, отмечал президент Украины Владимир Зеленский.

В МИД РФ назвали Крымскую платформу "не имеющей перспектив русофобской акцией" и заявили, что участие других стран в инициативе "неизбежно отразится на наших отношениях".

Кулеба говорил, что в Киеве "реакцией российской стороны удовлетворены".

Украинские власти отмечали, что Россия препятствовала проведению саммита Крымской платформы. По данным СНБО Украины, из-за давления России одна из стран, которая ранее подтвердила участие в саммите, отказалась от него. Комментируя противодействие РФ Крымской платформе, Зеленский заявил, что давление было на уровне лидеров стран.

1 декабря президент Украины заявил, что Крымская платформа получит статус международной организации.

16 сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ООН проигнорировала саммит Крымской платформы по политическим мотивам.

9 декабря Генассамблея ООН приняла усиленную резолюцию по Крыму. В ней, в частности, говорится о поддержке сотрудничества в формате Крымской платформы.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Крым, Украина, ООН, МИД Украины, оккупация, аннексия, Дмитрий Кулеба, Генеральная Ассамблея ООН, Крымская платформа
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