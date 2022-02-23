Кулеба: Ожидаем, что ООН найдет надлежащие механизмы для участия в Крымской платформе

Кулеба: Я призываю всех присоединиться к Крымской платформе Фото: EPA

Министр отметил, что Украина продолжает усилия по достижении деоккупации Крыма мирным путем и Крымская платформа была создана именно с этой целью.

"Мы искренне благодарны всем странам, поддерживающим международную Крымскую платформу. Ваше активное участие в платформе является прочной основой для нашего будущего успеха. Мы открыты для новых членов, и я призываю вас присоединиться к Крымской платформе, будь то государства или международные организации – добро пожаловать. Мы ожидаем, что ООН найдет надлежащие механизмы для участия в этой инициативе, основанной на принципах Устава ООН", – сказал он.