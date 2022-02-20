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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

К Крымской платформе присоединилось еще одно государство

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Кулеба объявил о присоединении 48-й страны к Крымской платформе
Кулеба объявил о присоединении 48-й страны к Крымской платформе
Фото: ЕРА

Лихтенштейн присоединился к Крымской платформе. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал в ходе стрима, который он провел в Facebook 20 февраля.

"Очень хорошую новость сообщила мне коллега из Лихтенштейна. Она официально подтвердила сегодня на встрече, что Лихтенштейн присоединяется к Крымской платформе. Это государство не принимало участия в учредительном саммите Крымской платформы, но сегодня оно присоединилось к нашим усилиям", – сообщил глава МИД.

Пресс-служба министерства уточнила, что Лихтенштейн станет 48-м государством-членом этого формата.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа 2021 года. В нем приняли участие 46 делегаций.

На саммите приняли декларацию Крымской платформы, которая осуждает политику России по отношению к оккупированному Крыму. Она открыта к подписанию другими странами, отмечал президент Украины Владимир Зеленский.

В МИД РФ назвали Крымскую платформу "не имеющей перспектив русофобской акцией" и заявили, что участие других стран в инициативе "неизбежно отразится на наших отношениях".

Кулеба говорил, что в Киеве "реакцией российской стороны удовлетворены".

Украинские власти отмечали, что Россия препятствовала проведению саммита Крымской платформы. По данным СНБО Украины, из-за давления России одна из стран, которая ранее подтвердила участие в саммите, отказалась от него. Комментируя противодействие РФ Крымской платформе, Зеленский заявил, что давление было на уровне лидеров стран.

1 декабря президент Украины заявил, что Крымская платформа получит статус международной организации.

16 сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ООН проигнорировала саммит Крымской платформы по политическим мотивам.

9 декабря Генассамблея ООН приняла усиленную резолюцию по Крыму. В ней, в частности, говорится о поддержке сотрудничества в формате Крымской платформы.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Крым, МИД Украины, оккупация, Лихтенштейн, Дмитрий Кулеба, Крымская платформа
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