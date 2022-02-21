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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Армении одобрено заявление Бюро Парламентской ассамблеи "Евронест" в поддержку Украины

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Делегацию Украины на заседании Бюро Парламентской ассамблеи "Евронест" возглавляет нардеп Иван Крулько
Делегацию Украины на заседании Бюро Парламентской ассамблеи "Евронест" возглавляет нардеп Иван Крулько
Фото: rada.gov.ua

21 февраля в Ереване (Армения) на заседании Бюро Парламентской ассамблеи "Евронест", в состав которого входят руководители политических фракций Европейского парламента и национальных парламентов стран Восточного партнерства, по инициативе украинской делегации под председательством народного депутата от фракции "Батьківщина" Ивана Крулько было предложено рассмотреть и одобрить заявление об осуждении беспрецедентной военной агрессии против Украины со стороны РФ. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины.

Парламентарии впервые зафиксировали в итоговых документах важность создания международной Крымской платформы как формата консультаций и координации с целью прекращения оккупации Крыма.

"Важным и своевременным является призыв к Евросоюзу оставаться готовым к быстрому введению строгих экономических и финансовых санкций против РФ, если Кремль и дальше будет пренебрегать своими международными обязательствами и в очередной раз начнет атаку против Украины", – говорится в сообщении.

Контекст:

Парламентская ассамблея "Евронест" – это парламентский форум в рамках Восточного партнерства, созданный для продвижения политической ассоциации и дальнейшей экономической интеграции между Евросоюзом и восточноевропейскими партнерами.

Ассамблея состоит из двух компонентов: Европейского парламента и восточноевропейских партнеров. От каждого компонента избирается сопрезидент ассамблеи. Компонент восточноевропейских партнеров представлен делегациями стран – участниц Восточного партнерства: Армении, Азербайджана, Грузии, Молдовы и Украины – 10 делегатов от каждой страны. Европейский парламент представлен 60 делегатами.

Теги: Россия, Украина, санкции, Европарламент, ПАСЕ, Армения, агрессия, Восточное партнерство, вторжение, Ереван, Иван Крулько, страна-агрессор, российская агрессия, Крымская платформа
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