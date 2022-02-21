В Армении одобрено заявление Бюро Парламентской ассамблеи "Евронест" в поддержку Украины

Парламентарии впервые зафиксировали в итоговых документах важность создания международной Крымской платформы как формата консультаций и координации с целью прекращения оккупации Крыма.

"Важным и своевременным является призыв к Евросоюзу оставаться готовым к быстрому введению строгих экономических и финансовых санкций против РФ, если Кремль и дальше будет пренебрегать своими международными обязательствами и в очередной раз начнет атаку против Украины", – говорится в сообщении.

Контекст:

Парламентская ассамблея "Евронест" – это парламентский форум в рамках Восточного партнерства, созданный для продвижения политической ассоциации и дальнейшей экономической интеграции между Евросоюзом и восточноевропейскими партнерами.

Ассамблея состоит из двух компонентов: Европейского парламента и восточноевропейских партнеров. От каждого компонента избирается сопрезидент ассамблеи. Компонент восточноевропейских партнеров представлен делегациями стран – участниц Восточного партнерства: Армении, Азербайджана, Грузии, Молдовы и Украины – 10 делегатов от каждой страны. Европейский парламент представлен 60 делегатами.