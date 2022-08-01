ГОРДОН
 
 
МИР

Зеленский обсудил с Макроном войну с Россией и пригласил его принять участие в Крымской платформе-2022

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Разговор длился полтора часа, говорят в ОП
Разговор длился полтора часа, говорят в ОП
Фото: president.gov.ua

1 августа "в рамках постоянного диалога" президент Украины Владимир Зеленский провел полуторачасовой телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, проинформировал сайт главы Украинского государства.

Президенты поднимали темы предоставления Украине статуса кандидата в члены Европейского союза, войны России против Украины.

"Мы ведем войну против настоящего государства-террориста. Спланированное циничное уничтожение Россией украинских военнопленных в Оленовке [Донецкой области] – свидетельство этого", – сказал, в частности, Зеленский.

Он поблагодарил Францию за осуждение этого преступления.

"Лидеры государств предметно обсудили сотрудничество в сфере безопасности. Президент Украины отметил принятые Францией решения относительно поставок нового современного вооружения, а также оказанную оборонную помощь. Стороны договорились координировать дальнейшие действия по предоставлению Украине помощи в сфере безопасностью как Францией, так и другими международными партнерами, в частности, по удовлетворению первоочередных потребностей украинских защитников в современном вооружении", – пишут в ОП.

В пресс-службе президента Украины отметили, что обсуждались также макрофинансовая поддержка Украины, послевоенное восстановление Украины, глобальная продовольственная безопасность, проблематика военных преступлений россиян в Украине.

"Глава Украинского государства выразил благодарность французской стороне за практический вклад в усилия по борьбе с безнаказанностью России, а именно направление в Украину группы медиков и жандармов для установления фактов преступлений, совершенных российским агрессором. [...] Обсуждались вопросы продолжения работы указанной группы", – объяснили в ОП.

По его версии, Макрон "подробно проинформировал об итогах своего турне по странам Африки, одним из результатов которого стало расширение антивоенной коалиции и консолидация международной поддержки Украины в условиях полномасштабной агрессии" со стороны России.

Зеленский пригласил Макрона принять участие в онлайн-саммите Крымской платформы, которую планируют провести 23 августа, отметили в пресс-службе украинского президента.

Елисейский дворец пока не сообщал о разговоре Макрона с Зеленским.

Контекст:

Макрон по итогам встречи с Зеленским 16 июня в Киеве заявил, что Германия и Франция не будут требовать, чтобы Украина шла на уступки в переговорах с Россией. Кроме этого, французский президент убежден, что "Россия не может и не должна победить", но война быстро не закончится.

14 июля Макрон прогнозировал, что в войне в Украине лето и начало осени, "несомненно, будут очень тяжелыми".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Украина, Франция, телефоны, вооружение, Оленовка, Владимир Зеленский, преступление, президент, Евросоюз, Эммануэль Макрон, сотрудничество, восстановление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Никогда не забуду, каким искренним вы были на сцене". Украинка передала фронтмену One Republic на концерте в Торонто флаг Украины. Видео
"Никогда не забуду, каким искренним вы были на сцене". Украинка передала фронтмену One Republic на концерте в Торонто флаг Украины. Видео
"Благодарим Бога за такую сладкую кроху". Жена Зинченко показала, как изменилась их дочь за первый год жизни. Фото
"Благодарим Бога за такую сладкую кроху". Жена Зинченко показала, как изменилась их дочь за первый год жизни. Фото
"Наскандалила". Тина Кароль отреагировала на исполнение Цибульской своей песни на украинском языке
"Наскандалила". Тина Кароль отреагировала на исполнение Цибульской своей песни на украинском языке
Лопес выступила в Италии с концертом в поддержку Украины. Во время мероприятия было собрано $8 млн. Видео
Лопес выступила в Италии с концертом в поддержку Украины. Во время мероприятия было собрано $8 млн. Видео
  Стинг назвал Путина тираном, а нападение РФ на Украину –построенным на лжи абсурдом. Видео
  Стинг назвал Путина тираном, а нападение РФ на Украину –построенным на лжи абсурдом. Видео
"Самая крутая блондинка в округе". 63-летняя Мадонна снялась в постели, расставив ноги
"Самая крутая блондинка в округе". 63-летняя Мадонна снялась в постели, расставив ноги
"Красивые и неповторимые", "Талантливые женщины". Ольга Сумская показала селфи с Ниной Матвиенко
"Красивые и неповторимые", "Талантливые женщины". Ольга Сумская показала селфи с Ниной Матвиенко
"Осталась одна пошлость", "Тихий ужас". В сети обсуждают фото Волочковой из бани с участием мужчины
"Осталась одна пошлость", "Тихий ужас". В сети обсуждают фото Волочковой из бани с участием мужчины
49-летняя Клум показала фото в стрингах, снятое крупным планом
49-летняя Клум показала фото в стрингах, снятое крупным планом
  Loboda высказалась о своем возможном возвращении в РФ
  Loboda высказалась о своем возможном возвращении в РФ
"Непривычно на себя смотреть". Брежнева показала, как стала выглядеть после перерыва в Instagram
"Непривычно на себя смотреть". Брежнева показала, как стала выглядеть после перерыва в Instagram
"Путина не хватает на соседней койке". Гордон показал "главный страх русских бабушек"
"Путина не хватает на соседней койке". Гордон показал "главный страх русских бабушек"
"Какая девочка. Превзошла своих родителей". Жена Сасанчина выложила в сеть его снимки с семимесячной дочерью
"Какая девочка. Превзошла своих родителей". Жена Сасанчина выложила в сеть его снимки с семимесячной дочерью
"Началось все в детстве, а со временем только ухудшилось". Огневич рассказала о своей болезни
"Началось все в детстве, а со временем только ухудшилось". Огневич рассказала о своей болезни
  "Захарова, как эта задница называется, в которой мы сейчас?" Великий спародировал Лаврова во время визита в страны Африки
  "Захарова, как эта задница называется, в которой мы сейчас?" Великий спародировал Лаврова во время визита в страны Африки
"Здесь должно было быть мое фото со сведенными ногами". Арестович назвал флешмобы психическими отклонениями
"Здесь должно было быть мое фото со сведенными ногами". Арестович назвал флешмобы психическими отклонениями
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Я очень обрадовалась". Жена нового бойфренда Дорофеевой показала, какое ее совместное фото с Dantes поставила ей на заставку телефона дочь (64805)
2
Жена Зеленского рассказала, как их 18-летняя дочь-выпускница сдала мультипредметный тест (56696)
3
"Ван Дамм со своим шпагатом нервно курит в сторонке". Песик показала растяжку между автомобилями (48524)
4
"Здесь должно было быть мое фото со сведенными ногами". Арестович назвал флешмобы психическими отклонениями (30851)
5
"У меня есть свое мнение, но когда ты рядом, твои мысли в приоритете". Зеленский рассказал, как война изменила его отношения с женой (27705)
6
"Такого удовольствия от работы не получал всю жизнь". Комаровский прочитал сказку Чуковского о Бармалее на русском и украинском языках (25041) G
7
"Осталась одна пошлость", "Тихий ужас". В сети обсуждают фото Волочковой из бани с участием мужчины (20132)
8
Кикабидзе: Песня "Мои года" – вот здесь! Когда ее написали, мне было 40 лет, а сегодня 84. И все время просят эту песню (12489)
 
 
 
 