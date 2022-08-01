Зеленский обсудил с Макроном войну с Россией и пригласил его принять участие в Крымской платформе-2022

Президенты поднимали темы предоставления Украине статуса кандидата в члены Европейского союза, войны России против Украины.

"Мы ведем войну против настоящего государства-террориста. Спланированное циничное уничтожение Россией украинских военнопленных в Оленовке [Донецкой области] – свидетельство этого", – сказал, в частности, Зеленский.

Он поблагодарил Францию за осуждение этого преступления.

"Лидеры государств предметно обсудили сотрудничество в сфере безопасности. Президент Украины отметил принятые Францией решения относительно поставок нового современного вооружения, а также оказанную оборонную помощь. Стороны договорились координировать дальнейшие действия по предоставлению Украине помощи в сфере безопасностью как Францией, так и другими международными партнерами, в частности, по удовлетворению первоочередных потребностей украинских защитников в современном вооружении", – пишут в ОП.

В пресс-службе президента Украины отметили, что обсуждались также макрофинансовая поддержка Украины, послевоенное восстановление Украины, глобальная продовольственная безопасность, проблематика военных преступлений россиян в Украине.

"Глава Украинского государства выразил благодарность французской стороне за практический вклад в усилия по борьбе с безнаказанностью России, а именно направление в Украину группы медиков и жандармов для установления фактов преступлений, совершенных российским агрессором. [...] Обсуждались вопросы продолжения работы указанной группы", – объяснили в ОП.

По его версии, Макрон "подробно проинформировал об итогах своего турне по странам Африки, одним из результатов которого стало расширение антивоенной коалиции и консолидация международной поддержки Украины в условиях полномасштабной агрессии" со стороны России.

Зеленский пригласил Макрона принять участие в онлайн-саммите Крымской платформы, которую планируют провести 23 августа, отметили в пресс-службе украинского президента.

Елисейский дворец пока не сообщал о разговоре Макрона с Зеленским.