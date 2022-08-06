7 августа из Одессы и Черноморска выйдут четыре судна с украинским зерном – минобороны Турции

Из портов Украины уже идут суда с зерном Фото: T.C. Millî Savunma Bakanlığı / Twitter

"Результат контактов министра обороны [Турции] Хулуси Акара и интенсивной работы и координации в совместном координационном центре в Стамбуле – завтра выход четырех судов из украинских портов", – говорится в твите.

В минобороны Турции уточнили, что одно судно выйдет из порта в Одессе и три – из порта в Черноморске.

1 * MSB Hulusi AKAR’ * n temaslar * ve * stanbul’daki Mü * terek Koordinasyon Merkezindeki yo * un çal * ma ve koordinasyon sonucunda;



Yar * n 1’i Odessa’dan, 3’ü Çernomorsk’tan olmak üzere 4 geminin Ukrayna limanlar * ndan ç * k * , pic.twitter.com/d6cvryNxOS — T.C. Millî Savunma Bakanl * (@tcsavunma) August 6, 2022

5 августа из Одессы и Черноморска вышли три балкера с украинским зерном: Navi Star, Rojen и Polarnet. На их борту, по данным украинских властей, находятся 57 тыс. тонн украинской кукурузы, она направляется покупателям в Турции, Великобритании и Ирландии.

6 августа минобороны Турции отчиталось о прибытии в Стамбул судна Navi Star, которое следует в Ирландию, и Rojen, направляющегося в Англию.