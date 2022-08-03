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В Турции предложили увеличить ежедневное количество сухогрузов с зерном из Украины в рамках "безопасного коридора" – СМИ

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3 августа первое судно с кукурузой из Украины взяло курс на порт Триполи на севере Ливана
3 августа первое судно с кукурузой из Украины взяло курс на порт Триполи на севере Ливана
Фото: T.C. Millî Savunma Bakanlığı / Twitter

Из морских портов Украины ежедневно могут оправляться три сухогруза с продовольствием в рамках подписанного договора о "безопасном коридоре".

Такое мнение 3 августа высказал высокопоставленный турецкий чиновник, его цитирует Reuters.

Как отмечает агентство, представитель власти Турции высказал свое мнение после того, как первое судно под флагом Сьерра-Леоне Razoni успешно вышло из порта Одессы и после проверок 3 августа получило разрешение на проход через Босфор.

На борту судна Razoni находится около 27 тыс. тонн кукурузы.

По информации "Анадолу", судно уже взяло курс в порт Триполи на севере Ливана.

О выходе первого корабля сообщил 1 августа президент Украины Владимир Зеленский. В вечернем обращении глава государства сказал, что очереди на отправку ждут еще 16 судов.

Контекст:

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же). Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.

"Стороны не будут предпринимать никаких нападений на торговые и гражданские суда, а также на портовые средства, участвующие в этой инициативе", – говорилось в документе. Тем не менее 23 июля российские оккупанты атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр". После этого страхование кораблей с украинским зерном подорожало в 200 раз.

27 июля Военно-морские силы ВСУ проинформировали о возобновлении работы портов Одесса, Черноморск и Пивденный.

Глава Мининфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил 25 июля, что Украина планирует ежемесячно экспортировать по Черному морю до 5 млн тонн зерна из трех морских портов. Если Россия продолжит обстрелы портовой инфраструктуры, Украина перейдет к плану Б, добавил он.

Министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский 25 июля рассказал, что Украина сейчас имеет зерно для экспорта на $10 млрд. К концу года эта цифра может вырасти еще на $20 млрд.

Теги: Россия, Украина, Одесса, Турция, Ливан, ООН, продукты, корабль, экспорт, Сьерра-Леоне, чиновники, судно, Босфор, порт, кукуруза, корабли, судоходство, соглашение, зерно
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