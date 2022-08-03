В Турции предложили увеличить ежедневное количество сухогрузов с зерном из Украины в рамках "безопасного коридора" – СМИ

3 августа первое судно с кукурузой из Украины взяло курс на порт Триполи на севере Ливана Фото: T.C. Millî Savunma Bakanlığı / Twitter

Такое мнение 3 августа высказал высокопоставленный турецкий чиновник, его цитирует Reuters.

Как отмечает агентство, представитель власти Турции высказал свое мнение после того, как первое судно под флагом Сьерра-Леоне Razoni успешно вышло из порта Одессы и после проверок 3 августа получило разрешение на проход через Босфор.

На борту судна Razoni находится около 27 тыс. тонн кукурузы.

По информации "Анадолу", судно уже взяло курс в порт Триполи на севере Ливана.

О выходе первого корабля сообщил 1 августа президент Украины Владимир Зеленский. В вечернем обращении глава государства сказал, что очереди на отправку ждут еще 16 судов.