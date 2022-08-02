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Зеленский: РФ инициировала кризис, чтобы использовать продовольствие как оружие, но это не должно сработать

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Зеленский: Посмотрим, как будет работать зерновая инициатива в ближайшие дни
Зеленский: Посмотрим, как будет работать зерновая инициатива в ближайшие дни
Фото: EPA

Россия инициировала продовольственный кризис, чтобы использовать еду как оружие, но это не должно сработать. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения 2 августа, которое опубликовала его пресс-служба.

"Сегодня в Босфор пришло первое судно с украинским зерном, преодолев путь по специальному коридору в Черном море, который был согласован для разблокирования наших портов. Наша цель сейчас – чтобы была регулярность: чтобы когда один корабль выходит из порта, должны быть уже и другие суда – и загружаемые, и те, что на подходе к порту. Непрерывность и регулярность – это нужный принцип. Нужный всем потребителям нашей агропродукции", – сказал он.

По словам президента, экспорт украинской агропродукции в этом году важен, чтобы у украинских фермеров и агрокомпаний был достаточный ресурс для посевной в следующем году.

"Россия провоцировала продовольственный кризис, чтобы использовать поставки пшеницы, кукурузы, масла как оружие... Так же, как она уже делает с газом и нефтью. Россия создает дефицит, играет на повышении цен, а когда это провоцирует социальные проблемы – требует политических уступок. Это не должно сработать с продовольствием. Конечно, мы понимаем, с кем имеем дело. И в России понимают, что упускают одну из возможностей терроризировать мир. Но когда мир объединен, когда партнеры выполняют взятые обязательства – можно добиваться необходимого результата. Посмотрим, как будет работать зерновая инициатива в ближайшие дни. [...] Каждая гривна, зарабатываемая нашими аграриями, и все восстановленные международные связи Украины станут вкладом в усиление нашего государства", – заявил Зеленский.

Контекст:

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же). Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.

Судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне, загруженное 26 тыс. тонн кукурузы, вышло из Одесского морского торгового порта утром 1 августа. Сухогруз идет в Ливан. В Турции судно будет досмотрено.

"Этот выход судна первый и тестовый для проверки коридора, связи и других процедур. По результатам этого выхода будут приниматься решения", – сообщали в ВМС Украины. 

2 августа сухогруз Razoni, который 1 августа вышел из порта Одессы, пришел к побережью Турции.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Турция, ООН, Черное море, экспорт, Владимир Зеленский, война России против Украины, зерно
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