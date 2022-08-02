Зеленский: РФ инициировала кризис, чтобы использовать продовольствие как оружие, но это не должно сработать

"Сегодня в Босфор пришло первое судно с украинским зерном, преодолев путь по специальному коридору в Черном море, который был согласован для разблокирования наших портов. Наша цель сейчас – чтобы была регулярность: чтобы когда один корабль выходит из порта, должны быть уже и другие суда – и загружаемые, и те, что на подходе к порту. Непрерывность и регулярность – это нужный принцип. Нужный всем потребителям нашей агропродукции", – сказал он.

По словам президента, экспорт украинской агропродукции в этом году важен, чтобы у украинских фермеров и агрокомпаний был достаточный ресурс для посевной в следующем году.

"Россия провоцировала продовольственный кризис, чтобы использовать поставки пшеницы, кукурузы, масла как оружие... Так же, как она уже делает с газом и нефтью. Россия создает дефицит, играет на повышении цен, а когда это провоцирует социальные проблемы – требует политических уступок. Это не должно сработать с продовольствием. Конечно, мы понимаем, с кем имеем дело. И в России понимают, что упускают одну из возможностей терроризировать мир. Но когда мир объединен, когда партнеры выполняют взятые обязательства – можно добиваться необходимого результата. Посмотрим, как будет работать зерновая инициатива в ближайшие дни. [...] Каждая гривна, зарабатываемая нашими аграриями, и все восстановленные международные связи Украины станут вкладом в усиление нашего государства", – заявил Зеленский.