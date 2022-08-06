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В ООН заявили о снижении в июле мировых цен на продовольствие, в том числе благодаря соглашению об экспорте украинского зерна

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В ООН не берутся прогнозировать дальнейшую динамику цен на продовольствие
В ООН не берутся прогнозировать дальнейшую динамику цен на продовольствие
Фото: depositphotos.com

В июле после рекордного роста зафиксировано снижение мировых цен на продовольствие. Об этом свидетельствует мировой индекс продовольствия, опубликованный 5 августа Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (FAO).

Одним из факторов, которые привели к снижению цен, в ООН считают достижение соглашения об экспорте украинского зерна. Также положительно сказался сбор урожая в северном полушарии.

В прошлом месяце мировые цены на пшеницу, по данным организации, снизились на 14,5%, а на кукурузу – на 10,7%.

В то же время в ООН не берутся прогнозировать дальнейшую динамику цен.

"Снижение цен на продовольствие с очень высоких уровней – это хорошая новость, особенно когда речь идет о доступе к еде. Однако есть большая неуверенность, в том числе из-за высоких цен на удобрения, которые влияют на прогнозы урожая и благосостояние фермеров, негативный мировой прогноз и движение валют – все это создает серьезное напряжение для мировой глобальной безопасности", – отметил главный экономист FAO Максимо Тореро.

Контекст:

В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт. От экспорта продовольствия из Украины зависит жизнь около 400 млн человек в разных странах.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же). Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.

Судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне, загруженное 26 тыс. тонн кукурузы, вышло из Одесского морского торгового порта утром 1 августа. Сухогруз идет в Ливан. "Этот выход судна первый и тестовый для проверки коридора, связи и других процедур. По результатам этого выхода будут приниматься решения", – сообщали в ВМС Украины. В Мининфраструктуры рассказывали, что еще 16 судов уже ждут своей очереди для прохода по "зерновому коридору".

Сухогруз Razoni зашел в территориальные воды Турции вечером 2 августа. На следующий день судно досмотрели и оно продолжило движение.

Турция 3 августа предложила увеличить до трех в день количество судов с продовольствием, идущих из Украины.

5 августа из портов Одесса и Черноморск вышел первый караван с украинским продовольствием – три балкера с кукурузой.

Теги: Россия, Украина, ООН, цены, экспорт, урожай, война России против Украины, пшеница, кукуруза, зерно
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