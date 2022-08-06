В ООН заявили о снижении в июле мировых цен на продовольствие, в том числе благодаря соглашению об экспорте украинского зерна

Одним из факторов, которые привели к снижению цен, в ООН считают достижение соглашения об экспорте украинского зерна. Также положительно сказался сбор урожая в северном полушарии.

В прошлом месяце мировые цены на пшеницу, по данным организации, снизились на 14,5%, а на кукурузу – на 10,7%.

В то же время в ООН не берутся прогнозировать дальнейшую динамику цен.

"Снижение цен на продовольствие с очень высоких уровней – это хорошая новость, особенно когда речь идет о доступе к еде. Однако есть большая неуверенность, в том числе из-за высоких цен на удобрения, которые влияют на прогнозы урожая и благосостояние фермеров, негативный мировой прогноз и движение валют – все это создает серьезное напряжение для мировой глобальной безопасности", – отметил главный экономист FAO Максимо Тореро.