Экспорт зерна из Украины. Украинские порты завтра утром покинут балкеры с более 50 тыс. тонн кукурузы – Кубраков

"Завтра с 5.00 до 8.00 ожидается выход двух судов из порта Черноморск, а также одного – из лдесского порта. После этого будет сформирован караван, который вместе с лидирующим судном отправится в порты назначения. На борту трех балкеров – Navi Star, Rojen и Polarnet – совокупно более 50 тыс. тонн украинской кукурузы в рамках "зерновой инициативы". Надеемся на профессионализм всех подключенных. Подробности сообщим впоследствии", – написал он.
Как сообщили в минобороны Турции, также завтра ожидается переход пустого судна в Украину по "зерновому коридору".
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же). Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.
Судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне, загруженное 26 тыс. тонн кукурузы, вышло из Одесского морского торгового порта утром 1 августа. Сухогруз идет в Ливан. "Этот выход судна первый и тестовый для проверки коридора, связи и других процедур. По результатам этого выхода будут приниматься решения", – сообщали в ВМС Украины. В Мининфраструктуры рассказывали, что еще 16 судов уже ждут своей очереди для прохода по "зерновому коридору".
Сухогруз Razoni зашел в территориальные воды Турции вечером 2 августа. На следующий день судно досмотрели и оно продолжило движение.
Турция 3 августа предложила увеличить до трех в день количество судов с продовольствием, идущих из Украины.