Экспорт зерна из Украины. Украинские порты завтра утром покинут балкеры с более 50 тыс. тонн кукурузы – Кубраков

Navi Star и еще два сухогруза выйдут из украинских портов с период с 5.00 до 8.00 Фото: Александр Кубраков / Facebook

"Завтра с 5.00 до 8.00 ожидается выход двух судов из порта Черноморск, а также одного – из лдесского порта. После этого будет сформирован караван, который вместе с лидирующим судном отправится в порты назначения. На борту трех балкеров – Navi Star, Rojen и Polarnet – совокупно более 50 тыс. тонн украинской кукурузы в рамках "зерновой инициативы". Надеемся на профессионализм всех подключенных. Подробности сообщим впоследствии", – написал он.

Как сообщили в минобороны Турции, также завтра ожидается переход пустого судна в Украину по "зерновому коридору".