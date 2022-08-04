Первая с конца февраля партия украинского зерна прошла осмотр в Стамбуле и получила разрешение отправиться в Ливан. Фоторепортаж
Фото: UN Humanitarian / Twitter
Фото: UN Humanitarian / Twitter
Фото: T.C. Millî Savunma Bakanlığı / Twitter
Фото: T.C. Millî Savunma Bakanlığı / Twitter
Фото: T.C. Millî Savunma Bakanlığı / Twitter
Фото: T.C. Millî Savunma Bakanlığı / Twitter
Фото: T.C. Millî Savunma Bakanlığı / Twitter
Фото: T.C. Millî Savunma Bakanlığı / Twitter
Представители Турции, России, Украины и ООН 3 августа в Стамбуле завершили инспекцию первого после подписания договора
о "безопасном коридоре" сухогруза из Украины. Как отмечает портал ReliefWeb
, партия украинских продуктов питания объемом более 26 тыс. тонн получила разрешение на отправку в конечный пункт назначения в Ливане.