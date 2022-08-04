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Первая с конца февраля партия украинского зерна прошла осмотр в Стамбуле и получила разрешение отправиться в Ливан. Фоторепортаж

Сегодня 11.33
Представители Турции, России, Украины и ООН 3 августа в Стамбуле завершили инспекцию первого после подписания договора о "безопасном коридоре" сухогруза из Украины. Как отмечает портал ReliefWeb, партия украинских продуктов питания объемом более 26 тыс. тонн получила разрешение на отправку в конечный пункт назначения в Ливане.
Теги: Россия, Украина, Турция, Ливан, судно, зерно
 

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