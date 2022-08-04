Первое с начала войны судно направилось в Украину за зерном – Братчук

"От пролива Дарданеллы курсом на порт Черноморск идет турецкий балкер Ospreys под флагом Либерии. Судно вышло из турецкого порта Искендерун в последний день июля и должно прибыть в Украину 5 августа", – написал Братчук.

О выходе первого судна из Украины в рамках "зернового соглашения" сообщил 1 августа президент Украины Владимир Зеленский. В вечернем обращении в тот же день глава государства сказал, что очереди на отправку ждут еще 16 судов.

Сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне, вышедший из порта Одессы с около 27 тыс. тонн кукурузы на борту, после проверок 3 августа получил разрешение на проход через Босфор. Судно уже взяло курс в порт Триполи на севере Ливана.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 3 августа заявил, что следующие суда загружены и готовы к отплытию по "зерновому коридору" из Украины.

Турция, один из гарантов "зернового соглашения", 3 августа предложила увеличить до трех в день количество судов с продовольствием, идущих из Украины.