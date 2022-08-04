ГОРДОН
 
 
МИР

Первое с начала войны судно направилось в Украину за зерном – Братчук

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украина готова загружать новые суда зерном на экспорт
Украина готова загружать новые суда зерном на экспорт
Фото: UN Humanitarian / Twitter

Первое судно из тех, что не было заблокировано в украинских портах 24 февраля, идет в Черноморск Одесской области за украинским экспортным зерном. Об этом 4 августа в Telegram сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"От пролива Дарданеллы курсом на порт Черноморск идет турецкий балкер Ospreys под флагом Либерии. Судно вышло из турецкого порта Искендерун в последний день июля и должно прибыть в Украину 5 августа", – написал Братчук.

О выходе первого судна из Украины в рамках "зернового соглашения" сообщил 1 августа президент Украины Владимир Зеленский. В вечернем обращении в тот же день глава государства сказал, что очереди на отправку ждут еще 16 судов.

Сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне, вышедший из порта Одессы с около 27 тыс. тонн кукурузы на борту, после проверок 3 августа получил разрешение на проход через Босфор. Судно уже взяло курс в порт Триполи на севере Ливана.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 3 августа заявил, что следующие суда загружены и готовы к отплытию по "зерновому коридору" из Украины.

Турция, один из гарантов "зернового соглашения", 3 августа предложила увеличить до трех в день количество судов с продовольствием, идущих из Украины.

Контекст:

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же). Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.

"Стороны не будут предпринимать никаких нападений на торговые и гражданские суда, а также на портовые средства, участвующие в этой инициативе", – говорилось в документе. Тем не менее 23 июля российские оккупанты атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр". После этого страхование кораблей с украинским зерном подорожало в 200 раз.

27 июля Военно-морские силы ВСУ проинформировали о возобновлении работы портов Одесса, Черноморск и Пивденный.

Глава Мининфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил 25 июля, что Украина планирует ежемесячно экспортировать по Черному морю до 5 млн тонн зерна из трех морских портов. Если Россия продолжит обстрелы портовой инфраструктуры, Украина перейдет к плану Б, добавил он.

Министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский 25 июля рассказал, что Украина сейчас имеет зерно для экспорта на $10 млрд. К концу года эта цифра может вырасти еще на $20 млрд.

Теги: Украина, Одесса, Турция, Ливан, Черное море, продукты, корабль, экспорт, Либерия, Дмитрий Кулеба, война России против Украины, судно, Одесский морской торговый порт, Черноморск, Босфор, Мининфраструктуры, порт, кукуруза, корабли, судоходство, Николай Сольский, Сергей Братчук, зерно
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Приходько показала свои архивные снимки в позе, как у Зеленской в фотосессии для Vogue
Приходько показала свои архивные снимки в позе, как у Зеленской в фотосессии для Vogue
Проживающая в Германии жена Кличко рассказала, как помогает детям из Украины
Проживающая в Германии жена Кличко рассказала, как помогает детям из Украины
Арестович после дня рождения показал себя в образе Дункана Маклауда. Фото
Арестович после дня рождения показал себя в образе Дункана Маклауда. Фото
"В победе Украины я заинтересован как никто другой". Кулеба рассказал, где сейчас находятся его дети
"В победе Украины я заинтересован как никто другой". Кулеба рассказал, где сейчас находятся его дети
"Гусеница или сарделька?" Каминская снялась в сильно облегающей одежде
"Гусеница или сарделька?" Каминская снялась в сильно облегающей одежде
"Вы никогда не захотите обычных печеных баклажанов". Хименес-Браво поделился рецептом баклажанов по-сицилийски
"Вы никогда не захотите обычных печеных баклажанов". Хименес-Браво поделился рецептом баклажанов по-сицилийски
"Спасибо ВСУ за каждый день". Федишин показала, как танцевала с украинскими военными на своем концерте. Видео
"Спасибо ВСУ за каждый день". Федишин показала, как танцевала с украинскими военными на своем концерте. Видео
"Фантазер. Днище". Муж Собчак заявил о "радушии и доброжелательности" к россиянам в мире. В сети отреагировали
"Фантазер. Днище". Муж Собчак заявил о "радушии и доброжелательности" к россиянам в мире. В сети отреагировали
Экс-супруг Ани Лорак снялся в спущенных с живота плавках, а его девушка в бикини. Фото
Экс-супруг Ани Лорак снялся в спущенных с живота плавках, а его девушка – в бикини. Фото
"Приобрела квартиру в очень неудачном месте". Таран рассказала, почему боится возвращаться в Украину
"Приобрела квартиру в очень неудачном месте". Таран рассказала, почему боится возвращаться в Украину
  "Мені пощастить". Экс-участник Yuko Стас Королев презентовал клип, состоящий из Google-запросов украинцев после начала войны. Видео
  "Мені пощастить". Экс-участник Yuko Стас Королев презентовал клип, состоящий из Google-запросов украинцев после начала войны. Видео
"Вкус классического "Тузи". В Украине появились конфеты Patron с изображением знаменитой собаки из ГСЧС по кличке Патрон
"Вкус классического "Тузи". В Украине появились конфеты Patron с изображением знаменитой собаки из ГСЧС по кличке Патрон
"Украдены рюкзак со всеми документами, два чемодана и вещи". Ризатдинова сообщила, что стала жертвой ограбления в Мадриде. Фото
"Украдены рюкзак со всеми документами, два чемодана и вещи". Ризатдинова сообщила, что стала жертвой ограбления в Мадриде. Фото
Тоня Матвиенко вернулась из Великобритании в Украину и показала реакцию мужа на ее неожиданное появление у него на концерте. Видео
Тоня Матвиенко вернулась из Великобритании в Украину и показала реакцию мужа на ее неожиданное появление у него на концерте. Видео
55-летний Кассель в сети поздравил 25-летнюю Кунаки с седьмой годовщиной их отношений. Фото
55-летний Кассель в сети поздравил 25-летнюю Кунаки с седьмой годовщиной их отношений. Фото
Дорофеева рассказала, какой совет помог ей усовершенствовать украинский язык
Дорофеева рассказала, какой совет помог ей усовершенствовать украинский язык
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Каменских в шортах повторила позу Зеленской из фотосессии для Vogue. Фото (304897)
2
"Осталась одна пошлость", "Тихий ужас". В сети обсуждают фото Волочковой из бани с участием мужчины (194273)
3
"Самая крутая блондинка в округе". 63-летняя Мадонна снялась в постели, расставив ноги (159385)
4
"Буква Z говном на стене в туалете". Гордон показал, как выглядит "русский мир" (153544)
5
49-летняя Клум в узких плавках расставила ноги перед объективом. Видео (75031)
6
"Мы с Дашей решили это сказать". Dantes записал совместное видео с женой нового бойфренда Дорофеевой (64183)
7
"Параметры тела – из рая". 40-летняя Мейхер снялась в сильно облегающем топе (59353)
8
Проживающая в Великобритании звезда "Женского квартала" Сопонару засветила на новом селфи значок с украинской символикой (53522)
 
 
 
 