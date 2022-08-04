Первое с начала войны судно направилось в Украину за зерном – Братчук

"От пролива Дарданеллы курсом на порт Черноморск идет турецкий балкер Ospreys под флагом Либерии. Судно вышло из турецкого порта Искендерун в последний день июля и должно прибыть в Украину 5 августа", – написал Братчук.
О выходе первого судна из Украины в рамках "зернового соглашения" сообщил 1 августа президент Украины Владимир Зеленский. В вечернем обращении в тот же день глава государства сказал, что очереди на отправку ждут еще 16 судов.
Сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне, вышедший из порта Одессы с около 27 тыс. тонн кукурузы на борту, после проверок 3 августа получил разрешение на проход через Босфор. Судно уже взяло курс в порт Триполи на севере Ливана.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 3 августа заявил, что следующие суда загружены и готовы к отплытию по "зерновому коридору" из Украины.
Турция, один из гарантов "зернового соглашения", 3 августа предложила увеличить до трех в день количество судов с продовольствием, идущих из Украины.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же). Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.
"Стороны не будут предпринимать никаких нападений на торговые и гражданские суда, а также на портовые средства, участвующие в этой инициативе", – говорилось в документе. Тем не менее 23 июля российские оккупанты атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр". После этого страхование кораблей с украинским зерном подорожало в 200 раз.
27 июля Военно-морские силы ВСУ проинформировали о возобновлении работы портов Одесса, Черноморск и Пивденный.
Глава Мининфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил 25 июля, что Украина планирует ежемесячно экспортировать по Черному морю до 5 млн тонн зерна из трех морских портов. Если Россия продолжит обстрелы портовой инфраструктуры, Украина перейдет к плану Б, добавил он.
Министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский 25 июля рассказал, что Украина сейчас имеет зерно для экспорта на $10 млрд. К концу года эта цифра может вырасти еще на $20 млрд.