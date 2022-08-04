Следующие суда загружены и готовы к отплытию по "зерновому коридору" с Украины – Кулеба

"Следующие суда с украинским зерном загружены и готовы к отправке. Если Россия выполнит свои обязательства по зерновой инициативе при посредничестве ООН, они попадут к зарубежным покупателям и помогут усмирить цены на продовольствие и предотвратить голод. Украина по-прежнему привержена борьбе с глобальным отсутствием продовольственной безопасности", – написал он.
Next ships with Ukrainian grain are loaded and ready to depart. If Russia holds to its commitments under the UN-brokered grain initiative, they will reach foreign customers and help tame food prices and avert hunger. Ukraine remains committed to combating global food insecurity.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 3, 2022
Днем 3 августа Кулеба на пресс-конференции в Киеве рассказал, что договоренности о вывозе зерна выполняются.
"Мы неукоснительно и дальше будем выполнять эту договоренность. Она выгодна украинским фермерам, она выгодна украинской экономике и выгодна миру. Именно Украина сейчас в буквальном смысле является спасителем мира от дальнейшего роста цен на продукты питания и от голода в отдельных странах", – добавил глава МИД, трансляция велась в Facebook.
Кулеба сообщил, что суда будут выходить из украинских портов по согласованному графику.
"Надеемся, что все будет работать и российская федерация не сделает никаких шагов, которые разрушили бы эти договоренности, которые были так трудно достигнуты при посредничестве ООН и Турции", – резюмировал он.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же). Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.
Судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне, загруженное 26 тыс. тонн кукурузы, вышло из Одесского морского торгового порта утром 1 августа. Сухогруз идет в Ливан. "Этот выход судна первый и тестовый для проверки коридора, связи и других процедур. По результатам этого выхода будут приниматься решения", – сообщали в ВМС Украины. В Мининфраструктуры рассказывали, что еще 16 судов уже ждут своей очереди для прохода по "зерновому коридору".
Сухогруз Razoni зашел в территориальные воды Турции вечером 2 августа. На следующий день судно досмотрели и оно продолжило плавание.