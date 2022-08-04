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Следующие суда загружены и готовы к отплытию по "зерновому коридору" с Украины – Кулеба

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Первое судно по "зерновому коридору" вышло из Одессы 1 августа. На фото этот сухогруз уже в Турции
Первое судно по "зерновому коридору" вышло из Одессы 1 августа. На фото этот сухогруз – уже в Турции
Фото: ЕРА

Следующие суда, которые участвуют в вывозе продовольствия из Украины по "зерновому коридору" загружены и готовы к отплытию. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в Twitter вечером 3 августа.

"Следующие суда с украинским зерном загружены и готовы к отправке. Если Россия выполнит свои обязательства по зерновой инициативе при посредничестве ООН, они попадут к зарубежным покупателям и помогут усмирить цены на продовольствие и предотвратить голод. Украина по-прежнему привержена борьбе с глобальным отсутствием продовольственной безопасности", – написал он. 

Днем 3 августа Кулеба на пресс-конференции в Киеве рассказал, что договоренности о вывозе зерна выполняются. 

"Мы неукоснительно и дальше будем выполнять эту договоренность. Она выгодна украинским фермерам, она выгодна украинской экономике и выгодна миру. Именно Украина сейчас в буквальном смысле является спасителем мира от дальнейшего роста цен на продукты питания и от голода в отдельных странах", – добавил глава МИДтрансляция велась в Facebook. 

Кулеба сообщил, что суда будут выходить из украинских портов по согласованному графику. 

"Надеемся, что все будет работать и российская федерация не сделает никаких шагов, которые разрушили бы эти договоренности, которые были так трудно достигнуты при посредничестве ООН и Турции", – резюмировал он. 

Контекст:

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же). Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.

Судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне, загруженное 26 тыс. тонн кукурузы, вышло из Одесского морского торгового порта утром 1 августа. Сухогруз идет в Ливан. "Этот выход судна первый и тестовый для проверки коридора, связи и других процедур. По результатам этого выхода будут приниматься решения", – сообщали в ВМС Украины. В Мининфраструктуры рассказывали, что еще 16 судов уже ждут своей очереди для прохода по "зерновому коридору". 

Сухогруз Razoni зашел в территориальные воды Турции вечером 2 августа. На следующий день судно досмотрели и оно продолжило плавание. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, МИД Украины, экспорт, голод, Дмитрий Кулеба, война России против Украины, судно, кукуруза, судоходство, соглашение, зерно
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