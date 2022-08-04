Следующие суда загружены и готовы к отплытию по "зерновому коридору" с Украины – Кулеба

Первое судно по "зерновому коридору" вышло из Одессы 1 августа. На фото этот сухогруз – уже в Турции Фото: ЕРА

"Следующие суда с украинским зерном загружены и готовы к отправке. Если Россия выполнит свои обязательства по зерновой инициативе при посредничестве ООН, они попадут к зарубежным покупателям и помогут усмирить цены на продовольствие и предотвратить голод. Украина по-прежнему привержена борьбе с глобальным отсутствием продовольственной безопасности", – написал он.

Next ships with Ukrainian grain are loaded and ready to depart. If Russia holds to its commitments under the UN-brokered grain initiative, they will reach foreign customers and help tame food prices and avert hunger. Ukraine remains committed to combating global food insecurity. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 3, 2022

Днем 3 августа Кулеба на пресс-конференции в Киеве рассказал, что договоренности о вывозе зерна выполняются.

"Мы неукоснительно и дальше будем выполнять эту договоренность. Она выгодна украинским фермерам, она выгодна украинской экономике и выгодна миру. Именно Украина сейчас в буквальном смысле является спасителем мира от дальнейшего роста цен на продукты питания и от голода в отдельных странах", – добавил глава МИД, трансляция велась в Facebook.

Кулеба сообщил, что суда будут выходить из украинских портов по согласованному графику.

"Надеемся, что все будет работать и российская федерация не сделает никаких шагов, которые разрушили бы эти договоренности, которые были так трудно достигнуты при посредничестве ООН и Турции", – резюмировал он.