В Украине в условиях российского вторжения уже собрано 12 млн тонн зерна нового урожая с общей площади 3,5 млн га, добавил премьер-министр Денис Шмыгаль со ссылкой на информацию Минагрополитики.

Шмыгаль отметил, что фактически разблокирована работа одесских морских портов. Сегодня первый корабль с украинским зерном прошел проверку в Стамбуле. По словам главы правительства, это "даст дополнительные возможности для экспорта зерна и больше уверенности для аграриев".

"В общей сложности за июнь мы экспортировали 3,2 млн тонн из 5 млн тонн, которые были нужны. Экспорт постепенно растет и по железной дороге, и по автомобильным дорогам, и через дунайские порты. Морские порты значительно расширят эти возможности и аграрии получат новые возможности для сбыта продукции. Государство делает для этого все необходимое", – заявил премьер.

Шмыгаль также отметил недавно введенную программу грантов на развитие садоводства, теплиц, развитие переработки и микропредприятий, в рамках которой уже поданы и проработаны свыше 5 тыс. заявок. Уже на этой неделе, по его словам, первые заявители получат господдержку.