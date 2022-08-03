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В Украине уже собрано 12 млн тонн зерна, прогноз урожая улучшился до 65–67 млн тонн – Минагрополитики

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Несмотря на войну, в Украине собирают новый урожай
Несмотря на войну, в Украине собирают новый урожай
Фото: EPA

Прогноз урожая зерновых и масличных культур в Украине в текущем сезоне улучшен ориентировочно на 5–7 млн тонн – до 65–67 млн тонн с 60 млн тонн. Об этом заявил 3 августа министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский во время совещания премьера с руководителями областей, сообщила пресс-служба Кабмина.

В Украине в условиях российского вторжения уже собрано 12 млн тонн зерна нового урожая с общей площади 3,5 млн га, добавил премьер-министр Денис Шмыгаль со ссылкой на информацию Минагрополитики. 

Шмыгаль отметил, что фактически разблокирована работа одесских морских портов. Сегодня первый корабль с украинским зерном прошел проверку в Стамбуле. По словам главы правительства, это "даст дополнительные возможности для экспорта зерна и больше уверенности для аграриев".

"В общей сложности за июнь мы экспортировали 3,2 млн тонн из 5 млн тонн, которые были нужны. Экспорт постепенно растет и по железной дороге, и по автомобильным дорогам, и через дунайские порты. Морские порты значительно расширят эти возможности и аграрии получат новые возможности для сбыта продукции. Государство делает для этого все необходимое", – заявил премьер.

Шмыгаль также отметил недавно введенную программу грантов на развитие садоводства, теплиц, развитие переработки и микропредприятий, в рамках которой уже поданы и проработаны свыше 5 тыс. заявок. Уже на этой неделе, по его словам, первые заявители получат господдержку.

Контекст:

В 2021 году Украина собрала более 84 млн тонн зерновых и зернобобовых культурмасличных культур – 22,6 млн тонн. В Минагрополитики эти объемы называли рекордными за время независимости.

В этом году Украина планирует собрать не менее 50 млн тонн зерна, заявляли в Минагрополитики в начале июля. 

Российские оккупанты вывезли с захваченных территорий Украины по меньшей мере 400 тыс. тонн зерна, заявляли в Минагрополитики 25 июня. Кроме того, Россия обстреливает и уничтожает зерновые терминалы и поля с урожаем. Президент Владимир Зеленский заявлял об опасениях, что украинский урожай в этом году может оказаться вдвое меньше обычного из-за войны. 

По состоянию на 1 июля российские войска контролировали около 22% сельскохозяйственных угодий Украины. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки NASA Harvest, сообщает NASA Earth Observatory. На этих территориях выращивают озимые культуры, такие как пшеница, рожь и ячмень.

Теги: экспорт, урожай, Министерство аграрной политики, Денис Шмыгаль, Николай Сольский, Кабмин, зерно
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