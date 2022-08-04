5 августа из украинских морских портов выйдут три судна с зерном – министр обороны Турции

"В результате интенсивной работы и согласования в [координационном] центре завтра планируется отплытие трех судов из украинских портов в рамках отгрузки зерна. Кроме того, после досмотра ожидается переход пустого судна в Украину", – сказал Акар.

О выходе первого судна из Украины в рамках "зернового соглашения" сообщал 1 августа президент Украины Владимир Зеленский. В вечернем обращении в тот же день глава государства сказал, что очереди на отправку ждут еще 16 судов.

Сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне, вышедший из порта Одессы с около 27 тыс. тонн кукурузы на борту, после проверок 3 августа получил разрешение на проход через Босфор.

Судно уже взяло курс в ливанский порт Триполи, отметили в минобороны Турции.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 3 августа заявил, что следующие суда загружены и готовы к отплытию по "зерновому коридору" из Украины.

Турция 3 августа предложила увеличить до трех в день количество судов с продовольствием, идущих из Украины.