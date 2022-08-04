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5 августа из украинских морских портов выйдут три судна с зерном – министр обороны Турции

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Турция является гарантом "зернового соглашения"
Турция является гарантом "зернового соглашения"
Фото: ЕРА

5 августа из морских портов Украины в рамках международных договоренностей выйдут три судна с украинским зерном. Об этом 4 августа сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар, информирует минобороны этой страны, являющейся одним из гарантов "зернового соглашения".

"В результате интенсивной работы и согласования в [координационном] центре завтра планируется отплытие трех судов из украинских портов в рамках отгрузки зерна. Кроме того, после досмотра ожидается переход пустого судна в Украину", – сказал Акар.

О выходе первого судна из Украины в рамках "зернового соглашения" сообщал 1 августа президент Украины Владимир Зеленский. В вечернем обращении в тот же день глава государства сказал, что очереди на отправку ждут еще 16 судов.

Сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне, вышедший из порта Одессы с около 27 тыс. тонн кукурузы на борту, после проверок 3 августа получил разрешение на проход через Босфор.

Судно уже взяло курс в ливанский порт Триполи, отметили в минобороны Турции.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 3 августа заявил, что следующие суда загружены и готовы к отплытию по "зерновому коридору" из Украины.

Турция 3 августа предложила увеличить до трех в день количество судов с продовольствием, идущих из Украины.

Контекст:

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же). Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.

"Стороны не будут предпринимать никаких нападений на торговые и гражданские суда, а также на портовые средства, участвующие в этой инициативе", – говорилось в документе. Тем не менее 23 июля российские оккупанты атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр". После этого страхование кораблей с украинским зерном подорожало в 200 раз.

27 июля Военно-морские силы ВСУ проинформировали о возобновлении работы портов Одесса, Черноморск и Пивденный.

Глава Мининфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил 25 июля, что Украина планирует ежемесячно экспортировать по Черному морю до 5 млн тонн зерна из трех морских портов. Если Россия продолжит обстрелы портовой инфраструктуры, Украина перейдет к плану Б, добавил он.

Министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский 25 июля рассказал, что Украина сейчас имеет зерно для экспорта на $10 млрд. К концу года эта цифра может вырасти еще на $20 млрд.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Турция, экспорт, судно, Триполи, порт, судоходство, зерно
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