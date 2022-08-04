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Суд в Ливане разрешил судну с, вероятно, краденным в Украине зерном покинуть порт в Триполи. В МИД Украины разочарованы

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О заходе Laodicea 27 июля в порт Триполи стало известно 28 июля
О заходе Laodicea 27 июля в порт Триполи стало известно 28 июля
Фото: marinetraffic.com

Вечером 3 августа суд в Ливане аннулировал прежние судебные решения, запрещавшие судну Laodicea с, вероятно, краденным в Украине зерном покидать порт и проводить выгрузку зерна. Об этом сообщили проекту "Радіо Свобода" "Крым.Реалии" в посольстве Украины в Ливане.

Посол Украины в Ливане Игорь Осташ отметил, что это решение стало неожиданным для украинских дипломатов и свидетельствует о том, что сирийское судно вынуждено "спасаться бегством" после того, как украинское посольство в Ливане обратило внимание мировой общественности на факты вывоза зерна с оккупированных юго-восточных территорий Украины.

"Мы практически поймали их за руку, но, к сожалению, решение суда сегодня к вечеру нас очень удивило. Это решение об аннулировании всех предыдущих решений и разрешении кораблю отойти в Сирию. Это значит, что они просто убегают. Позорно бегут из Ливана" – сказал Осташ.

В украинском посольстве подчеркнули, что доказательства, собранные украинскими дипломатами в короткие сроки, свидетельствуют о том, что Россия через крымские порты вывозит зерно с оккупированных украинских территорий. После обнародования этих фактов другим подобным судам с украинским зерном практически невозможно скрывать свои маршруты и грузы, подчеркнул Осташ.

"Нам удалось показать всему миру, что это действительно украденное зерно, и, очевидно, это станет предупреждением всем, кто еще захочет повторить этот путь", – подчеркнул украинский посол.

В украинском МИД 4 августа заявили, что разочарованы решением ливанского суда. В ведомстве напомнили, что Украина всегда прилагала усилия для поддержания продовольственной безопасности Ливана, заняв первое место среди экспортеров аграрной продукции в эту страну по итогам 2021 года. Более того, украинские поставки продовольствия не прекращались после начала полномасштабной вооруженной агрессии России, а после открытия украинских черноморских портов первый зерновоз отбыл из Одессы в Ливан.

Кроме того, учитывая сложную продовольственную ситуацию в Ливане, в координации с украинскими владельцами незаконно вывезенного груза ливанской стороне было предложено реализовать украинскую муку и ячмень по льготной цене.

"Решение ливанского суда позволяет судну Laodicea, которое находится под действием международных санкций из-за незаконного вывоза грузов с временно оккупированных территорий Украины, беспрепятственно покинуть порт Триполи с украденной украинской мукой и ячменем. Указанное решение фактически поощряет Россию к продолжению краж на временно оккупированном юге Украины с чувством безнаказанности", – говорят в министерстве.

МИД призывает ливанскую сторону отменить решение о снятии ареста с судна Laodicea и принять меры для предупреждения дальнейших попыток использовать Ливан для сделок с крадеными украинскими зерновыми.

Контекст:

Российские оккупанты вывезли с захваченных территорий Украины по меньшей мере 400 тыс. тонн зерна, заявили в Минагрополитики 25 июня.

О заходе Laodicea 27 июля в порт Триполи стало известно 28 июля. Издание "Крым.Реалии" утверждает, что 15 июля сирийское судно было замечено у причала в оккупированном крымском городе Феодосия, оно стояло с открытыми крышками трюмов под погрузкой зерна, предположительно, из оккупированных южных регионов Украины.

Laodicea, по данным Associated Press, перевозит 5000 тонн муки и 5000 тонн ячменя.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Ливан, МИД Украины, война России против Украины, Триполи, порт, зерно
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