"Цены в два раза ниже рыночных". Украина предложила Ливану купить украденные РФ ячмень и муку, находящиеся на борту задержанного сирийского судна

Об этом говорится в сообщении диппредставительства Украины в Ливане, опубликованном 2 августа в Twitter.

"По согласованию с владельцами продукции в Украине на борту Laodicea, а также во избежание порчи награбленного зерна и сохранения его в Ливане, посольство Украины направило правительству Ливана предложение о закупке указанной продукции по следующим ценам: мука пшеничная – $350 за тонну, ячмень – $180 за тонну. Цены в два раза ниже рыночных", – отмечается в сообщении.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * :

* * 350 * *

* 180 * * .

* * * * * * . — UKR_Emb in Lebanon (@UKRinLBN) August 2, 2022