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"Цены в два раза ниже рыночных". Украина предложила Ливану купить украденные РФ ячмень и муку, находящиеся на борту задержанного сирийского судна

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Предложение о закупке украденной РФ продукции правительству Ливана направило посольство Украины
Предложение о закупке украденной РФ продукции правительству Ливана направило посольство Украины
Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

Посольство Украины в Ливане направило правительству страны предложение о закупке находящихся на борту задержанного сирийского судна ячменя и пшеничной муки, украденных РФ.

Об этом говорится в сообщении диппредставительства Украины в Ливане, опубликованном 2 августа в Twitter.

"По согласованию с владельцами продукции в Украине на борту Laodicea, а также во избежание порчи награбленного зерна и сохранения его в Ливане, посольство Украины направило правительству Ливана предложение о закупке указанной продукции по следующим ценам: мука пшеничная – $350 за тонну, ячмень – $180 за тонну. Цены в два раза ниже рыночных", – отмечается в сообщении.

Контекст:

Российские оккупанты вывезли с захваченных территорий Украины по меньшей мере 400 тыс. тонн зерна, заявили в Минагрополитики 25 июня.

О заходе Laodicea 27 июля в порт Триполи стало известно 28 июля. Издание "Крым.Реалии" утверждает, что 15 июля сирийское судно было замечено у причала в оккупированном крымском городе Феодосия, оно стояло с открытыми крышками трюмов под погрузкой зерна, предположительно, из оккупированных южных регионов Украины.

Laodicea, по данным Associated Press, перевозит 5000 тонн муки и 5000 тонн ячменя.

Теги: Россия, Украина, Ливан, правительство, цены, судно, посольство Украины, порт, российские оккупанты, зерно
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