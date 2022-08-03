"Цены в два раза ниже рыночных". Украина предложила Ливану купить украденные РФ ячмень и муку, находящиеся на борту задержанного сирийского судна

Об этом говорится в сообщении диппредставительства Украины в Ливане, опубликованном 2 августа в Twitter.
"По согласованию с владельцами продукции в Украине на борту Laodicea, а также во избежание порчи награбленного зерна и сохранения его в Ливане, посольство Украины направило правительству Ливана предложение о закупке указанной продукции по следующим ценам: мука пшеничная – $350 за тонну, ячмень – $180 за тонну. Цены в два раза ниже рыночных", – отмечается в сообщении.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * :— UKR_Emb in Lebanon (@UKRinLBN) August 2, 2022
* * 350 * *
* 180 * * .
* * * * * * .
Российские оккупанты вывезли с захваченных территорий Украины по меньшей мере 400 тыс. тонн зерна, заявили в Минагрополитики 25 июня.
О заходе Laodicea 27 июля в порт Триполи стало известно 28 июля. Издание "Крым.Реалии" утверждает, что 15 июля сирийское судно было замечено у причала в оккупированном крымском городе Феодосия, оно стояло с открытыми крышками трюмов под погрузкой зерна, предположительно, из оккупированных южных регионов Украины.
Laodicea, по данным Associated Press, перевозит 5000 тонн муки и 5000 тонн ячменя.