СБУ объявила о подозрениях экс-нардепу Балицкому и другим коллаборантам, причастным к незаконному вывозу около 650 тыс. тонн украинского зерна

Стоимость вывезенного зерна – около $200 млн.
"Украинская спецслужба установила всю цепочку причастных: начиная от предателей, подписавших разрешения на вывоз зерна, и заканчивая всеми членами экипажа 10 судов России, на которых транспортируют награбленное", - говорится в сообщении.
СБУ объявила о подозрении:
Всем им объявили о подозрении по ч. 8 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность), ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).
Также суд арестовал на имущество и корпоративные права Балицкого и его семьи на сумму более 149 млн грн, в том числе на четыре самолета малой авиации, которые находятся в Киевской области).
"СБУ установила, что коллаборант Балицкий издал "распоряжение", на основании которого на оккупированных территориях была введена временная оккупационная администрация. В результате этого псевдопредприятию "Государственный зерновой оператор" было незаконно передано имущество семи агропромышленных комплексов и зерновых терминалов на территории Запорожской области. Кроме того, псевдомер Сауленко совместно с "директором" Бердянского морского торгового порта Стельмаченко обеспечили изъятие зерна из складов и загрузку его на морское судно Zhibek Zholy под флагом России. Также оперативники задокументировали вывоз морским транспортом угнанных с временно оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей украинских зерновых через морские порты и терминалы, расположенные на временно оккупированной территории Крыма", – говорится в сообщении.
По данным СБУ, к указанной противоправной деятельности Россия привлекла морские суда под флагами РФ и Сирии: "Надежда", "Сормовский-48", "Федор", "Матрос Кошка", "Матрос Позынич", Zhibek Zholy, "Св. Константин", "Михаил Ненашев", Laodicea.
"Впрочем, благодаря оперативному реагированию СБУ незаконную отгрузку похищенной пшеницы удалось предотвратить. В частности, на указанные суда и зерновую продукцию, которая ими транспортируется, украинский суд наложил арест. Также, Турецкая Республика, Арабская Республика Египет и Ливанская Республика отказались и отказываются принимать и разгружать указанные морские суда", - сообщили в пресс-центре.
В СБУ сообщили, что установлены и другие участники противоправной схемы и им также планируют объявить о подозрении. Также установлены еще пять иностранных морских судов, которые незаконно вывозят зерно из морских портов временно оккупированных украинских территорий. На них планируют наложить арест.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В Минагрополитики 25 июня сообщали, что российские оккупанты вывезли с захваченных территорий Украины по меньшей мере 400 тыс. тонн зерна.
Кроме того, Россия обстреливает и уничтожает зерновые терминалы, а из-за блокады РФ портов в Черном море более чем на пять месяцев прекратился экспорт зерна из Украины. Первое судно по "зерновому коридору" вышло из Одессы 1 августа.
По информации МИД Украины, на балкере "Матрос Позыныч" РФ весной пыталась пыталась вывезти 27 тыс. тонн украденного в Украине зерна из оккупированного Севастополя в Александрию (Египет). МИД сорвал эту сделку, а потом судно заметили у берегов Сирии. Как писало Reuters, в Офисе генпрокурора Украины считают, что суда "Матрос Позыныч", "Михаил Ненашев" и "Матрос Кошка" причастны к вывозу зерна из оккупированной Херсонской области.