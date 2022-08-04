СБУ объявила о подозрениях экс-нардепу Балицкому и другим коллаборантам, причастным к незаконному вывозу около 650 тыс. тонн украинского зерна

Стоимость вывезенного зерна – около $200 млн.

"Украинская спецслужба установила всю цепочку причастных: начиная от предателей, подписавших разрешения на вывоз зерна, и заканчивая всеми членами экипажа 10 судов России, на которых транспортируют награбленное", - говорится в сообщении.

СБУ объявила о подозрении:

коллаборанту, депутату Запорожского облсовета от запрещенной партии "Оппозиционный блок" Евгению Балицкому, который возглавляет российскую оккупационную "администрацию" на оккупированных территориях Запорожской области;

самопровозглашенному "врио мэра" временно оккупированного Бердянска Александру Сауленко;

"директору" бердянского морского торгового порта Владимиру Стельмаченко.

Всем им объявили о подозрении по ч. 8 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность), ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).

Также суд арестовал на имущество и корпоративные права Балицкого и его семьи на сумму более 149 млн грн, в том числе на четыре самолета малой авиации, которые находятся в Киевской области).

"СБУ установила, что коллаборант Балицкий издал "распоряжение", на основании которого на оккупированных территориях была введена временная оккупационная администрация. В результате этого псевдопредприятию "Государственный зерновой оператор" было незаконно передано имущество семи агропромышленных комплексов и зерновых терминалов на территории Запорожской области. Кроме того, псевдомер Сауленко совместно с "директором" Бердянского морского торгового порта Стельмаченко обеспечили изъятие зерна из складов и загрузку его на морское судно Zhibek Zholy под флагом России. Также оперативники задокументировали вывоз морским транспортом угнанных с временно оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей украинских зерновых через морские порты и терминалы, расположенные на временно оккупированной территории Крыма", – говорится в сообщении.

По данным СБУ, к указанной противоправной деятельности Россия привлекла морские суда под флагами РФ и Сирии: "Надежда", "Сормовский-48", "Федор", "Матрос Кошка", "Матрос Позынич", Zhibek Zholy, "Св. Константин", "Михаил Ненашев", Laodicea.

"Впрочем, благодаря оперативному реагированию СБУ незаконную отгрузку похищенной пшеницы удалось предотвратить. В частности, на указанные суда и зерновую продукцию, которая ими транспортируется, украинский суд наложил арест. Также, Турецкая Республика, Арабская Республика Египет и Ливанская Республика отказались и отказываются принимать и разгружать указанные морские суда", - сообщили в пресс-центре.

В СБУ сообщили, что установлены и другие участники противоправной схемы и им также планируют объявить о подозрении. Также установлены еще пять иностранных морских судов, которые незаконно вывозят зерно из морских портов временно оккупированных украинских территорий. На них планируют наложить арест.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО

Видео: Служба безпеки України / YouTube



