ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ объявила о подозрениях экс-нардепу Балицкому и другим коллаборантам, причастным к незаконному вывозу около 650 тыс. тонн украинского зерна

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
РФ украла сотни тысяч тонн зерна на временно оккупированных территориях Украины
РФ украла сотни тысяч тонн зерна на временно оккупированных территориях Украины
Фото: EPA

Служба безопасности Украины задокументировала преступную деятельность лиц, которые причастны к незаконному вывозу около 650 тыс. тонн украинского зерна из временно оккупированных территорий на юге Украины. Об этом сообщил пресс-центр СБУ 4 августа.

Стоимость вывезенного зерна – около $200 млн.

"Украинская спецслужба установила всю цепочку причастных: начиная от предателей, подписавших разрешения на вывоз зерна, и заканчивая всеми членами экипажа 10 судов России, на которых транспортируют награбленное", - говорится в сообщении.

СБУ объявила о подозрении: 

  • коллаборанту, депутату Запорожского облсовета от запрещенной партии "Оппозиционный блок" Евгению Балицкому, который возглавляет российскую оккупационную "администрацию" на оккупированных территориях Запорожской области;
  • самопровозглашенному "врио мэра" временно оккупированного Бердянска Александру Сауленко;
  • "директору" бердянского морского торгового порта Владимиру Стельмаченко.

Всем им объявили о подозрении по ч. 8 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность), ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).

Также суд арестовал на имущество и корпоративные права Балицкого и его семьи на сумму более 149 млн грн, в том числе на четыре самолета малой авиации, которые находятся в Киевской области).

"СБУ установила, что коллаборант Балицкий издал "распоряжение", на основании которого на оккупированных территориях была введена временная оккупационная администрация. В результате этого псевдопредприятию "Государственный зерновой оператор" было незаконно передано имущество семи агропромышленных комплексов и зерновых терминалов на территории Запорожской области. Кроме того, псевдомер Сауленко совместно с "директором" Бердянского морского торгового порта Стельмаченко обеспечили изъятие зерна из складов и загрузку его на морское судно Zhibek Zholy под флагом России. Также оперативники задокументировали вывоз морским транспортом угнанных с временно оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей украинских зерновых через морские порты и терминалы, расположенные на временно оккупированной территории Крыма", – говорится в сообщении.

По данным СБУ, к указанной противоправной деятельности Россия привлекла морские суда под флагами РФ и Сирии: "Надежда", "Сормовский-48", "Федор", "Матрос Кошка", "Матрос Позынич", Zhibek Zholy, "Св. Константин", "Михаил Ненашев", Laodicea.

"Впрочем, благодаря оперативному реагированию СБУ незаконную отгрузку похищенной пшеницы удалось предотвратить. В частности, на указанные суда и зерновую продукцию, которая ими транспортируется, украинский суд наложил арест. Также, Турецкая Республика, Арабская Республика Египет и Ливанская Республика отказались и отказываются принимать и разгружать указанные морские суда", - сообщили в пресс-центре.

В СБУ сообщили, что установлены и другие участники противоправной схемы и им также планируют объявить о подозрении. Также установлены еще пять иностранных морских судов, которые незаконно вывозят зерно из морских портов временно оккупированных украинских территорий. На них планируют наложить арест.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Служба безпеки України / YouTube


Контекст:

В Минагрополитики 25 июня сообщали, что российские оккупанты вывезли с захваченных территорий Украины по меньшей мере 400 тыс. тонн зерна.

Кроме того, Россия обстреливает и уничтожает зерновые терминалы, а из-за блокады РФ портов в Черном море более чем на пять месяцев прекратился экспорт зерна из Украины. Первое судно по "зерновому коридору" вышло из Одессы 1 августа. 

По информации МИД Украины, на балкере "Матрос Позыныч" РФ весной пыталась пыталась вывезти 27 тыс. тонн украденного в Украине зерна из оккупированного Севастополя в Александрию (Египет). МИД сорвал эту сделку, а потом судно заметили у берегов Сирии. Как писало Reuters, в Офисе генпрокурора Украины считают, что суда "Матрос Позыныч", "Михаил Ненашев" и "Матрос Кошка" причастны к вывозу зерна из оккупированной Херсонской области.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: СБУ, Бердянск, Евгений Балицкий, война России против Украины, подозрение, зерно
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Тоня Матвиенко показала, как выглядит дом ее матери и их трогательную встречу после разлуки
Тоня Матвиенко показала, как выглядит дом ее матери и их трогательную встречу после разлуки
"Прошло 18 лет, как я встретила тебя". Самый молодой премьер-министр Финляндии Санна Марин показала свадебное фото
"Прошло 18 лет, как я встретила тебя". Самый молодой премьер-министр Финляндии Санна Марин показала свадебное фото
"Сейчас Украина отчаянно нуждается в помощи". Осборн анонсировал премьеру нового альбома в цветах украинского флага
"Сейчас Украина отчаянно нуждается в помощи". Осборн анонсировал премьеру нового альбома в цветах украинского флага
"Это тот случай, когда намного лучше оригинала". Цибульская исполнила песню Loboda на украинском языке. Видео
"Это тот случай, когда намного лучше оригинала". Цибульская исполнила песню Loboda на украинском языке. Видео
  "Наречена". Финалист "Голос. Діти" Yaktak выпустил новую песню. Видео
  "Наречена". Финалист "Голос. Діти" Yaktak выпустил новую песню. Видео
Приходько показала свои архивные снимки в позе, как у Зеленской в фотосессии для Vogue
Приходько показала свои архивные снимки в позе, как у Зеленской в фотосессии для Vogue
Проживающая в Германии жена Кличко рассказала, как помогает детям из Украины
Проживающая в Германии жена Кличко рассказала, как помогает детям из Украины
Арестович после дня рождения показал себя в образе Дункана Маклауда. Фото
Арестович после дня рождения показал себя в образе Дункана Маклауда. Фото
"В победе Украины я заинтересован как никто другой". Кулеба рассказал, где сейчас находятся его дети
"В победе Украины я заинтересован как никто другой". Кулеба рассказал, где сейчас находятся его дети
"Гусеница или сарделька?" Каминская снялась в сильно облегающей одежде
"Гусеница или сарделька?" Каминская снялась в сильно облегающей одежде
"Вы никогда не захотите обычных печеных баклажанов". Хименес-Браво поделился рецептом баклажанов по-сицилийски
"Вы никогда не захотите обычных печеных баклажанов". Хименес-Браво поделился рецептом баклажанов по-сицилийски
"Спасибо ВСУ за каждый день". Федишин показала, как танцевала с украинскими военными на своем концерте. Видео
"Спасибо ВСУ за каждый день". Федишин показала, как танцевала с украинскими военными на своем концерте. Видео
"Фантазер. Днище". Муж Собчак заявил о "радушии и доброжелательности" к россиянам в мире. В сети отреагировали
"Фантазер. Днище". Муж Собчак заявил о "радушии и доброжелательности" к россиянам в мире. В сети отреагировали
Экс-супруг Ани Лорак снялся в спущенных с живота плавках, а его девушка в бикини. Фото
Экс-супруг Ани Лорак снялся в спущенных с живота плавках, а его девушка – в бикини. Фото
"Приобрела квартиру в очень неудачном месте". Таран рассказала, почему боится возвращаться в Украину
"Приобрела квартиру в очень неудачном месте". Таран рассказала, почему боится возвращаться в Украину
  "Мені пощастить". Экс-участник Yuko Стас Королев презентовал клип, состоящий из Google-запросов украинцев после начала войны. Видео
  "Мені пощастить". Экс-участник Yuko Стас Королев презентовал клип, состоящий из Google-запросов украинцев после начала войны. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Каменских в шортах повторила позу Зеленской из фотосессии для Vogue. Фото (308312)
2
"Буква Z говном на стене в туалете". Гордон показал, как выглядит "русский мир" (154720)
3
49-летняя Клум в узких плавках расставила ноги перед объективом. Видео (80154)
4
Экс-супруг Ани Лорак снялся в спущенных с живота плавках, а его девушка – в бикини. Фото (77464)
5
"Мы с Дашей решили это сказать". Dantes записал совместное видео с женой нового бойфренда Дорофеевой (74055)
6
"Параметры тела – из рая". 40-летняя Мейхер снялась в сильно облегающем топе (61502)
7
Проживающая в Великобритании звезда "Женского квартала" Сопонару засветила на новом селфи значок с украинской символикой (53965)
8
"Хочу, чтобы не осуждали". Ребрик показала, как выглядит ее дом во время дождя, и призвала находить для себя "маленькие радости". Видео (46610)
 
 
 
 