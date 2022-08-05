ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Зеленский: Из наших портов сегодня вышли три судна с зерном. Чем больше нашего зерна на мировом рынке, тем меньшим будет урожай политического хаоса

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
5 августа из портов Одесса и Черноморск вышел первый караван с украинской кукурузой
5 августа из портов Одесса и Черноморск вышел первый караван с украинской кукурузой
Фото: Александр Кубраков / Facebook

Главная задача для преодоления угрозы мирового продовольственного кризиса – постоянное наращивание экспорта зерна из Украины, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он сказал в обращении 5 августа, опубликованном в его Telegram.

"Из наших портов сегодня вышли три судна с зерном на экспорт – из Одессы, из Черноморска. Около 60 тыс. тонн кукурузы на борту, которую ожидают потребители Турции, Британии, Ирландии. В порт Черноморска направляется и первое с 24 февраля новое судно на загрузку", – сказал президент.

Он подчеркнул, что главное сейчас – постоянное наращивание экспорта. По его словам, в этом заинтересованы "все адекватные мировые субъекты".

"Чем больше нашего зерна будет на мировом рынке, тем меньше – урожай политического хаоса в странах прежде всего Африки и Азии, но не только там", – сказал Зеленский.

Он отметил, что в этом году в Европе значительно больший спрос на импортное продовольствие, чем предполагалось, так как урожаи меньше меньше из-за жары. А украинский урожай зерновых и масличных, по прогнозам, составит более 65 млн тонн.

"Поэтому если партнеры выполнят свою часть обязательств согласно зерновой инициативе, – часть, касающуюся безопасности, – и не допустят новых российских провокаций по отношению к нашему экспорту, то продовольственный кризис, который так угрожал миру, можно будет преодолеть", – считает президент. 

Контекст:

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же). Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.

Судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне, загруженное 26 тыс. тонн кукурузы, вышло из Одесского морского торгового порта утром 1 августа. Сухогруз идет в Ливан. "Этот выход судна первый и тестовый для проверки коридора, связи и других процедур. По результатам этого выхода будут приниматься решения", – сообщали в ВМС Украины. В Мининфраструктуры рассказывали, что еще 16 судов уже ждут своей очереди для прохода по "зерновому коридору".

Сухогруз Razoni зашел в территориальные воды Турции вечером 2 августа. На следующий день судно досмотрели и оно продолжило движение.

Турция 3 августа предложила увеличить до трех в день количество судов с продовольствием, идущих из Украины.

5 августа из портов Одесса и Черноморск вышел первый караван с украинским продовольствием – три балкера с кукурузой. 

Теги: продукты, экспорт, кризис, урожай, Владимир Зеленский, кукуруза, корабли, судоходство, морские порты Украины, зерно
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Это пятница". Клум снялась в бикини, сидя на песке перед объективом
"Это пятница". Клум снялась в бикини, сидя на песке перед объективом
"Мы знаем, как сильно вы любите наших НГУ-котиков". Нацгвардия представила стикеры для мессенджеров
"Мы знаем, как сильно вы любите наших НГУ-котиков". Нацгвардия представила стикеры для мессенджеров
"Путинский электорат", "Боже, а пропитые какие". Гордон показал "суровые будни русской глубинки"
"Путинский электорат", "Боже, а пропитые какие". Гордон показал "суровые будни русской глубинки"
  "Мені так бракує тебе". Финалист "Танцев со звездами" Дмитрий Жук выпустил дебютную песню при поддержке Тины Кароль. Видео
  "Мені так бракує тебе". Финалист "Танцев со звездами" Дмитрий Жук выпустил дебютную песню при поддержке Тины Кароль. Видео
  "Ждать труднее всего". Бучинская посвятила песню украинским защитникам. Видео
  "Ждать труднее всего". Бучинская посвятила песню украинским защитникам. Видео
Урганта в РФ признали агентом иностранного влияния. Шоумен в ответ назвал инициаторов словом из пяти букв и написал, какой им нужен гимн
Урганта в РФ признали агентом иностранного влияния. Шоумен в ответ назвал инициаторов словом из пяти букв и написал, какой им нужен гимн
  "Смыслы изменились, а главными цветами стали желтый и голубой". Дорофеева презентовала свою русскоязычную песню на украинском. Видео
  "Смыслы изменились, а главными цветами стали желтый и голубой". Дорофеева презентовала свою русскоязычную песню на украинском. Видео
"Это было очень тяжелое решение". Жена нового бойфренда Дорофеевой рассказала о переменах в своей жизни
"Это было очень тяжелое решение". Жена нового бойфренда Дорофеевой рассказала о переменах в своей жизни
"Уже скоро год". Осадчая показала новое фото с младшим сыном
"Уже скоро год". Осадчая показала новое фото с младшим сыном
"Впервые позволила себе не читать новости". Ефросинина снялась в ярком топе на фоне водоема
"Впервые позволила себе не читать новости". Ефросинина снялась в ярком топе на фоне водоема
"Такие же, как вы, люди. Только убитые и раненые". Роднянский опубликовал снимки жертв российской агрессии в Украине
"Такие же, как вы, люди. Только убитые и раненые". Роднянский опубликовал снимки жертв российской агрессии в Украине
"Дожить до 35 и принять участие в шоу". Гвоздева в день рождения рассказала о своих желаниях
"Дожить до 35 и принять участие в шоу". Гвоздева в день рождения рассказала о своих желаниях
"Это у москалей новый герб", "Какая гадость!" Мозговая показала Киркорова в образе жар-птицы
"Это у москалей новый герб", "Какая гадость!" Мозговая показала Киркорова в образе жар-птицы
"Самая красивая женщина во вселенной". Белла Хадид снялась в нижнем белье в постели
"Самая красивая женщина во вселенной". Белла Хадид снялась в нижнем белье в постели
Dantes рассказал, на чем экономит в быту, чтобы донатить на ВСУ
Dantes рассказал, на чем экономит в быту, чтобы донатить на ВСУ
Дорофеева поделилась романтическим снимком с Кацуриным. Фото
Дорофеева поделилась романтическим снимком с Кацуриным. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Экс-супруг Ани Лорак снялся в спущенных с живота плавках, а его девушка – в бикини. Фото (192849)
2
Дочь мэра Днепра Филатова позировала на открытом балконе многоэтажки с видом на достопримечательности Киева (126340)
3
"Мы с Дашей решили это сказать". Dantes записал совместное видео с женой нового бойфренда Дорофеевой (88501)
4
Приходько показала свои архивные снимки в позе, как у Зеленской в фотосессии для Vogue (77226)
5
"Хочу, чтобы не осуждали". Ребрик показала, как выглядит ее дом во время дождя, и призвала находить для себя "маленькие радости". Видео (64944)
6
"Какой ужас!", "Она точно ку-ку", "Достояние страны". Волочкова выставила к объективу свои голые ноги. В сети возмутились (63717)
7
"Вы никогда не захотите обычных печеных баклажанов". Хименес-Браво поделился рецептом баклажанов по-сицилийски (45647)
8
Арестович в свой день рождения показал свежее селфи. Подборка его снимков с семьей (43480)
 
 
 
 