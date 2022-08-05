Зеленский: Из наших портов сегодня вышли три судна с зерном. Чем больше нашего зерна на мировом рынке, тем меньшим будет урожай политического хаоса

"Из наших портов сегодня вышли три судна с зерном на экспорт – из Одессы, из Черноморска. Около 60 тыс. тонн кукурузы на борту, которую ожидают потребители Турции, Британии, Ирландии. В порт Черноморска направляется и первое с 24 февраля новое судно на загрузку", – сказал президент.
Он подчеркнул, что главное сейчас – постоянное наращивание экспорта. По его словам, в этом заинтересованы "все адекватные мировые субъекты".
"Чем больше нашего зерна будет на мировом рынке, тем меньше – урожай политического хаоса в странах прежде всего Африки и Азии, но не только там", – сказал Зеленский.
Он отметил, что в этом году в Европе значительно больший спрос на импортное продовольствие, чем предполагалось, так как урожаи меньше меньше из-за жары. А украинский урожай зерновых и масличных, по прогнозам, составит более 65 млн тонн.
"Поэтому если партнеры выполнят свою часть обязательств согласно зерновой инициативе, – часть, касающуюся безопасности, – и не допустят новых российских провокаций по отношению к нашему экспорту, то продовольственный кризис, который так угрожал миру, можно будет преодолеть", – считает президент.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же). Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.
Судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне, загруженное 26 тыс. тонн кукурузы, вышло из Одесского морского торгового порта утром 1 августа. Сухогруз идет в Ливан. "Этот выход судна первый и тестовый для проверки коридора, связи и других процедур. По результатам этого выхода будут приниматься решения", – сообщали в ВМС Украины. В Мининфраструктуры рассказывали, что еще 16 судов уже ждут своей очереди для прохода по "зерновому коридору".
Сухогруз Razoni зашел в территориальные воды Турции вечером 2 августа. На следующий день судно досмотрели и оно продолжило движение.
Турция 3 августа предложила увеличить до трех в день количество судов с продовольствием, идущих из Украины.
5 августа из портов Одесса и Черноморск вышел первый караван с украинским продовольствием – три балкера с кукурузой.