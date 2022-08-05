Зеленский: Из наших портов сегодня вышли три судна с зерном. Чем больше нашего зерна на мировом рынке, тем меньшим будет урожай политического хаоса

5 августа из портов Одесса и Черноморск вышел первый караван с украинской кукурузой Фото: Александр Кубраков / Facebook

"Из наших портов сегодня вышли три судна с зерном на экспорт – из Одессы, из Черноморска. Около 60 тыс. тонн кукурузы на борту, которую ожидают потребители Турции, Британии, Ирландии. В порт Черноморска направляется и первое с 24 февраля новое судно на загрузку", – сказал президент.

Он подчеркнул, что главное сейчас – постоянное наращивание экспорта. По его словам, в этом заинтересованы "все адекватные мировые субъекты".

"Чем больше нашего зерна будет на мировом рынке, тем меньше – урожай политического хаоса в странах прежде всего Африки и Азии, но не только там", – сказал Зеленский.

Он отметил, что в этом году в Европе значительно больший спрос на импортное продовольствие, чем предполагалось, так как урожаи меньше меньше из-за жары. А украинский урожай зерновых и масличных, по прогнозам, составит более 65 млн тонн.

"Поэтому если партнеры выполнят свою часть обязательств согласно зерновой инициативе, – часть, касающуюся безопасности, – и не допустят новых российских провокаций по отношению к нашему экспорту, то продовольственный кризис, который так угрожал миру, можно будет преодолеть", – считает президент.