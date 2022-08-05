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Украина ждет от Турции запрета на вывоз Россией украденного зерна – посол

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Украинская сторона просит Турцию не пропускать российские корабли с украденным зерном
Украинская сторона просит Турцию не пропускать российские корабли с украденным зерном
Фото: ЕРА

Украина ожидает, что Турция запретит России нелегально завозить ворованное украинское зерно. Об этом 5 августа на брифинге сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар. Трансляция велась на YouTube-канале Media Center Ukraine.

"Мы уже сегодня передали пять обращений по линии правовой помощи от нашей Генеральной прокуратуры. Мы сейчас получили согласие турецкой стороны на коммуникацию на уровне директоров департаментов, мы организовываем уже на следующей неделе такие консультации между правоохранительными органами, между нашей Генеральной прокуратурой и Министерством юстиции. И мы ожидаем также, что в Турции будут приняты соответствующие ограничения, которые не позволят россиянам нелегально завозить это зерно", – сказал Боднар.

По его словам, Турция не имеет права на арест судов с зерном с российскими документами. Кроме того, с точки зрения формальности, закрыть Босфор и Дарданеллы для этих кораблей невозможно.

"Единственное исключение – для опасного груза или нелегального груза. Тогда корабль может быть остановлен и осмотрен, даже арестован, если этот груз представляет угрозу для турецкого государства", – добавил Боднар.

Контекст:

Российские оккупанты вывезли с захваченных территорий Украины по меньшей мере 400 тыс. тонн зерна, заявляли в Минагрополитики 25 июня.

Для экспорта украинского зерна РФ использует в том числе турецкие порты.

Так, в начале июля Украина потребовала от Турции арестовать грузовое судно "Жибек Жолы" под флагом России с украденным из временно оккупированного Бердянска зерном. Турция сначала задержала сухогруз, но через несколько дней он покинул порт Карасу.

Теги: Россия, Украина, Турция, Василий Боднар, зерно
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