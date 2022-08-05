Украина ждет от Турции запрета на вывоз Россией украденного зерна – посол

"Мы уже сегодня передали пять обращений по линии правовой помощи от нашей Генеральной прокуратуры. Мы сейчас получили согласие турецкой стороны на коммуникацию на уровне директоров департаментов, мы организовываем уже на следующей неделе такие консультации между правоохранительными органами, между нашей Генеральной прокуратурой и Министерством юстиции. И мы ожидаем также, что в Турции будут приняты соответствующие ограничения, которые не позволят россиянам нелегально завозить это зерно", – сказал Боднар.

По его словам, Турция не имеет права на арест судов с зерном с российскими документами. Кроме того, с точки зрения формальности, закрыть Босфор и Дарданеллы для этих кораблей невозможно.

"Единственное исключение – для опасного груза или нелегального груза. Тогда корабль может быть остановлен и осмотрен, даже арестован, если этот груз представляет угрозу для турецкого государства", – добавил Боднар.