Из портов Украины вышел первый караван с украинским зерном

На борту трех балкеров Navi Star, Rojen и Polarnet находятся 57 тыс. тонн украинской кукурузы, которая направляется покупателям в Турции, Великобритании и Ирландии.

"Сегодняшним караваном полноценно запускаем "зерновую инициативу" в порту Черноморск. Рассчитываем, что гарантии безопасности наших партнеров из ООН и Турции будут работать и дальше, а экспорт продовольствия из наших портов станет стабильным и прогнозируемым для всех участников рынка", – говорит Кубраков.

По его словам, Украина планирует обеспечить способность портов обрабатывать более 100 судов в месяц.

"Хотя "зерновой коридор" уже заработал на выход, наша цель – полноценная работа портов в оба направления. Мы получаем заявки судовладельцев, готовых заходить в наши порты под загрузку. Наша цель – 3 и более млн тонн агропродукции ежемесячно из портов Одесса, Черноморск и Пивденный, – добавил Кубраков.