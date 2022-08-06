В Украину прибыло за продукцией первое судно с начала полномасштабного вторжения РФ – Кубраков

Приход судна в Украину – сигнал о безопасной и выгодной возможности для судовладельцев вернуться в украинские порты, заявили в Мининфраструктуры Фото: Александр Кубраков / Facebook

Министр не уточнил порт назначения, однако, согласно информации ресурса MarineTraffic, судно следовало в порт Черноморск.

"Можем констатировать, что благодаря усилиям президента Украины, ВСУ, Министерства инфраструктуры и наших партнеров – ООН и Турции – "зерновой коридор" заработал на выход и вход в порты Украины. Это событие является важным сигналом для рынка, что "зерновая инициатива" – безопасная и, главное, выгодная бизнес-возможность для судовладельцев вернуться в украинские порты", – написал Кубраков.

Он подчеркнул, что Украина делает все возможное, чтобы порты могли принимать и обрабатывать больше судов. Уже на следующей неделе к "зерновой инициативе" должен присоединиться порт Южный.

Мининфраструктуры планирует через две недели выйти на уровень по меньшей мере три – пять судов в сутки. Цель ведомства – выход на месячный объем перевалки в портах Большой Одессы (Черноморск, Одесса, Южный) в 3 млн тонн сельскохозяйственной продукции.

В перспективе Украина планирует начать переговоры с ООН и Турцией по распространению инициативы на другие порты, в частности на Николаевский, отметил Кубраков.

"Несмотря на промежуточные успехи в деблокированных портах, мы продолжаем активно наращивать перевалку в портах дунайских, которые с февраля стали одними из главных спасателей украинских экспортеров. Мы учитываем все сценарии, не возлагая чрезмерные надежды на "зерновой коридор", – подчеркнул министр.