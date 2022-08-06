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В Украину прибыло за продукцией первое судно с начала полномасштабного вторжения РФ – Кубраков

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Приход судна в Украину сигнал о безопасной и выгодной возможности для судовладельцев вернуться в украинские порты, заявили в Мининфраструктуры
Приход судна в Украину – сигнал о безопасной и выгодной возможности для судовладельцев вернуться в украинские порты, заявили в Мининфраструктуры
Фото: Александр Кубраков / Facebook

6 августа в украинский порт прибыло первое с начала полномасштабной войны судно под загрузку – Fulmar S под флагом Барбадоса. Об этом сообщил в Facebook министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Министр не уточнил порт назначения, однако, согласно информации ресурса MarineTraffic, судно следовало в порт Черноморск.

"Можем констатировать, что благодаря усилиям президента Украины, ВСУ, Министерства инфраструктуры и наших партнеров – ООН и Турции – "зерновой коридор" заработал на выход и вход в порты Украины. Это событие является важным сигналом для рынка, что "зерновая инициатива" – безопасная и, главное, выгодная бизнес-возможность для судовладельцев вернуться в украинские порты", – написал Кубраков.

Он подчеркнул, что Украина делает все возможное, чтобы порты могли принимать и обрабатывать больше судов. Уже на следующей неделе к "зерновой инициативе" должен присоединиться порт Южный.

Мининфраструктуры планирует через две недели выйти на уровень по меньшей мере три – пять судов в сутки. Цель ведомства – выход на месячный объем перевалки в портах Большой Одессы (Черноморск, Одесса, Южный) в 3 млн тонн сельскохозяйственной продукции.

В перспективе Украина планирует начать переговоры с ООН и Турцией по распространению инициативы на другие порты, в частности на Николаевский, отметил Кубраков.

"Несмотря на промежуточные успехи в деблокированных портах, мы продолжаем активно наращивать перевалку в портах дунайских, которые с февраля стали одними из главных спасателей украинских экспортеров. Мы учитываем все сценарии, не возлагая чрезмерные надежды на "зерновой коридор", – подчеркнул министр.

https://www.facebook.com/oleksandr.kubrakov/posts/pfbid027MFP4oi3iwRiunqPNomiQUhEULYMpjAaCtL5cPQCuu8HysQ8QGi5i3eJD6fJ9RV5l

Контекст:

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же). Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.

Судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне, загруженное 26 тыс. тонн кукурузы, вышло из Одесского морского торгового порта утром 1 августа. Сухогруз идет в Ливан. "Этот выход судна первый и тестовый для проверки коридора, связи и других процедур. По результатам этого выхода будут приниматься решения", – сообщали в ВМС Украины.

Сухогруз Razoni зашел в территориальные воды Турции вечером 2 августа. На следующий день судно досмотрели и оно продолжило движение.

5 августа из портов Одесса и Черноморск вышел первый караван с украинским продовольствием – три балкера с кукурузой. Два из них прибыли в Стамбул.

Теги: Николаев, Министерство инфраструктуры, экспорт, судно, Черноморск, порт Южный, корабли, судоходство, морские порты Украины, Александр Кубраков, Барбадос, зерно
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