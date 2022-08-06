В Стамбул прибыло второе судно из каравана с украинским зерном – минобороны Турции

"Судно Rojen под мальтийским флагом, перевозящее 13 тыс. тонн кукурузы и вышедшее из порта Черноморск для следования из Украины в Англию, бросило якорь к северу от Стамбула. Осмотр корабля состоится завтра утром", – говорится в сообщении.

13 bin ton m * s * r ta * yan ve Ukrayna’dan * ngiltere’ye gitmek üzere Çernomorsk Liman * ’ndan ayr * lan Malta bayrakl * ROJEN isimli gemi de * stanbul’un kuzeyine demirledi. Geminin denetimi yar * n sabah gerçekle * tirilecek. pic.twitter.com/1tMCW1Djr8 — T.C. Millî Savunma Bakanl * (@tcsavunma) August 6, 2022

Таким образом, в Стамбул прибыли уже два судна из трех, которые 5 августа вышли из портов Одесса и Черноморск. Караван состоит из балкеров Navi Star, Rojen и Polarnet. На их борту, по данным украинских властей, находятся 57 тыс. тонн украинской кукурузы, она направляется покупателям в Турции, Великобритании и Ирландии.

6 августа минобороны Турции отчиталось о прибытии судна Navi Star. Его уже инспектируют.