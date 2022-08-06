Украина запускает кампанию по привлечению внимания мира к созданному Россией продовольственному кризису

Как пояснили в ведомстве, цель Украины – объяснить иностранным аудиториям, насколько разрушительное влияние имеет война России на глобальную продовольственную безопасность.
Кампания стартует с запуска онлайн-платформы на официальном сайте Украины о войне war.ukraine.ua.
"Заблокировав украинские порты, Россия лишила миллионы людей в мире доступа к украинскому продовольственному экспорту и поставила их под угрозу голода. Российская пропаганда также развернула циничную кампанию лжи, чтобы заблокировать доступ этих людей к правде и переложить ответственность за свои голодные игры на Украину и Запад. Сейчас мы постепенно разблокируем украинский продовольственный экспорт и прорываем информационную блокаду благодаря новой коммуникационной кампании и онлайн-платформе", – заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
В МИД подчеркнули, что разрушение Россией агропромышленной инфраструктуры и логистики Украины носит целенаправленный и систематический характер: от ракетных ударов по элеваторам до блокирования морских портов и похищения зерна и сельхозтехники. Из-за войны в Украине всемирная продовольственная программа ООН теряет около 50% поставок зерна.
"Все это Россия пытается использовать для повышения ставок в войне против Украины и давления на международное сообщество с целью ослабления санкций и реконфигурации глобальной системы безопасности. Поэтому одной из ключевых задач, стоящих перед Украиной как гарантом мировой продовольственной безопасности, является предоставление доступа к достоверной информации о причинах углубления продовольственного кризиса в мире и предотвращения попыток России манипулировать едой и жизнями людей по всему миру", – говорится в сообщении.
Специальный раздел war.ukraine.ua/food-security содержит ответы на наиболее популярные запросы иностранцев об Украине в контексте продовольственной безопасности мира. Раздел доступен на английском языке и рассчитан на широкую иностранную аудиторию – медиа и блогеров, дипломатов, экспертов и общественных активистов.
Над созданием платформы работала большая команда, в которую вошли украинские дипломаты и национальные эксперты в сфере сельского хозяйства, продовольственной безопасности, а также международных коммуникаций.
В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт. От экспорта продовольствия из Украины зависит жизнь около 400 млн человек в разных странах.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же). Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.
Судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне, загруженное 26 тыс. тонн кукурузы, вышло из Одесского морского торгового порта утром 1 августа. Сухогруз идет в Ливан. "Этот выход судна первый и тестовый для проверки коридора, связи и других процедур. По результатам этого выхода будут приниматься решения", – сообщали в ВМС Украины. В Мининфраструктуры рассказывали, что еще 16 судов уже ждут своей очереди для прохода по "зерновому коридору".
Сухогруз Razoni зашел в территориальные воды Турции вечером 2 августа. На следующий день судно досмотрели и оно продолжило движение.
Турция 3 августа предложила увеличить до трех в день количество судов с продовольствием, идущих из Украины.
5 августа из портов Одесса и Черноморск вышел первый караван с украинским продовольствием – три балкера с кукурузой.