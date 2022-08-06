Украина запускает кампанию по привлечению внимания мира к созданному Россией продовольственному кризису

В МИД подчеркнули, что разрушение Россией агропромышленной инфраструктуры и логистики Украины носит целенаправленный и систематический характер Фото: depositphotos.com

Как пояснили в ведомстве, цель Украины – объяснить иностранным аудиториям, насколько разрушительное влияние имеет война России на глобальную продовольственную безопасность.

Кампания стартует с запуска онлайн-платформы на официальном сайте Украины о войне war.ukraine.ua.

"Заблокировав украинские порты, Россия лишила миллионы людей в мире доступа к украинскому продовольственному экспорту и поставила их под угрозу голода. Российская пропаганда также развернула циничную кампанию лжи, чтобы заблокировать доступ этих людей к правде и переложить ответственность за свои голодные игры на Украину и Запад. Сейчас мы постепенно разблокируем украинский продовольственный экспорт и прорываем информационную блокаду благодаря новой коммуникационной кампании и онлайн-платформе", – заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В МИД подчеркнули, что разрушение Россией агропромышленной инфраструктуры и логистики Украины носит целенаправленный и систематический характер: от ракетных ударов по элеваторам до блокирования морских портов и похищения зерна и сельхозтехники. Из-за войны в Украине всемирная продовольственная программа ООН теряет около 50% поставок зерна.

"Все это Россия пытается использовать для повышения ставок в войне против Украины и давления на международное сообщество с целью ослабления санкций и реконфигурации глобальной системы безопасности. Поэтому одной из ключевых задач, стоящих перед Украиной как гарантом мировой продовольственной безопасности, является предоставление доступа к достоверной информации о причинах углубления продовольственного кризиса в мире и предотвращения попыток России манипулировать едой и жизнями людей по всему миру", – говорится в сообщении.

Специальный раздел war.ukraine.ua/food-security содержит ответы на наиболее популярные запросы иностранцев об Украине в контексте продовольственной безопасности мира. Раздел доступен на английском языке и рассчитан на широкую иностранную аудиторию – медиа и блогеров, дипломатов, экспертов и общественных активистов.

Над созданием платформы работала большая команда, в которую вошли украинские дипломаты и национальные эксперты в сфере сельского хозяйства, продовольственной безопасности, а также международных коммуникаций.