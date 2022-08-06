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В Стамбул прибыло первое судно из каравана, перевозящего украинское зерно – минобороны Турции

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Navi Star направляется в Ирландию
Navi Star направляется в Ирландию
Фото: T.C. Millî Savunma Bakanlığı / Twitter

Балкер Navi Star, загруженный украинским зерном в украинском морском порту, прибыл в турецкий Стамбул, проинформировало 6 августа в Twitter министерство обороны Турции.

"Судно Navi Star под флагом Панамы, которое направляется из Украины в Ирландию и вышло из Одесского порта с 33 тыс. тонн кукурузы, достигло назначенного места на севере Стамбула и бросило якорь", – сказано в твите.

В минобороны Турции отметили, что "в ближайшие часы судно будет проинспектировано" координационным центром, созданным после достижения "зернового соглашения".

5 августа из портов Одесса и Черноморск вышел первый караван, состоящий из балкеров Navi Star, Rojen и Polarnet. На их борту, по данным украинских властей, находятся 57 тыс. тонн украинской кукурузы, она направляется покупателям в Турции, Великобритании и Ирландии.

Контекст:

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же). Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.

Судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне, загруженное 26 тыс. тонн кукурузы, вышло из Одесского морского торгового порта утром 1 августа. Сухогруз идет в Ливан. Razoni зашло в территориальные воды Турции 2 августа. На следующий день судно досмотрели и оно продолжило движение.

Турция 3 августа предложила увеличить до трех в день количество судов с продовольствием, идущих из Украины.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Турция, экспорт, Стамбул, Ирландия, Минобороны, судно, Панама, кукуруза, судоходство, соглашение, зерно
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