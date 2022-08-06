В Стамбул прибыло первое судно из каравана, перевозящего украинское зерно – минобороны Турции

"Судно Navi Star под флагом Панамы, которое направляется из Украины в Ирландию и вышло из Одесского порта с 33 тыс. тонн кукурузы, достигло назначенного места на севере Стамбула и бросило якорь", – сказано в твите.

В минобороны Турции отметили, что "в ближайшие часы судно будет проинспектировано" координационным центром, созданным после достижения "зернового соглашения".

Ukrayna’dan * rlanda’ya gidecek olan ve 33 bin ton m * s * r ile Odessa Liman * 'ndan hareket eden Panama bayrakl * NAVISTAR isimli gemi * stanbul’un kuzeyinde belirlenen mevkiye ula * arak demirledi. Gemi ilerleyen saatlerde Mü * terek Koordinasyon Merkezi taraf * ndan denetime tabi tutulacak. pic.twitter.com/g0lvBBqm8k — T.C. Millî Savunma Bakanl * (@tcsavunma) August 6, 2022

5 августа из портов Одесса и Черноморск вышел первый караван, состоящий из балкеров Navi Star, Rojen и Polarnet. На их борту, по данным украинских властей, находятся 57 тыс. тонн украинской кукурузы, она направляется покупателям в Турции, Великобритании и Ирландии.