Генсек ООН призвал предоставить МАГАТЭ доступ к Запорожской АЭС

По его словам, любая атака на атомную станцию является своего рода самоубийством, также он выразил надежду, что вскоре атаки закончатся и что МАГАТЭ сможет получить доступ к станции.

Гутерриш также отметил, что риск ядерной конфронтации вернулся спустя десятилетия, и призвал ядерные державы взять на себя обязательство не применять оружие первыми.

Генсек ООН считает, что если ядерные вооружения будут применены, то, скорее всего, уже не будет никакой ООН, чтобы как-то на это отреагировать.

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Японии, глава МИД Хаяси Есимаса во время пресс-конференции осудил нападение РФ на Украину и поблагодарил ООН за помощь в эвакуации мирных жителей из Мариуполя и переговорах по организации "зернового коридора" из заблокированных Россией украинских портов.