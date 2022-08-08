Генсек ООН призвал предоставить МАГАТЭ доступ к Запорожской АЭС

По его словам, любая атака на атомную станцию является своего рода самоубийством, также он выразил надежду, что вскоре атаки закончатся и что МАГАТЭ сможет получить доступ к станции.
Гутерриш также отметил, что риск ядерной конфронтации вернулся спустя десятилетия, и призвал ядерные державы взять на себя обязательство не применять оружие первыми.
Генсек ООН считает, что если ядерные вооружения будут применены, то, скорее всего, уже не будет никакой ООН, чтобы как-то на это отреагировать.
Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Японии, глава МИД Хаяси Есимаса во время пресс-конференции осудил нападение РФ на Украину и поблагодарил ООН за помощь в эвакуации мирных жителей из Мариуполя и переговорах по организации "зернового коридора" из заблокированных Россией украинских портов.
Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.
Побережье Каховского водохранилища, рядом с которым расположена АЭС, оккупанты заминировали, предупредил "Энергоатом" 10 марта. 11 марта "Энергоатом" сообщил, что российские военные используют АЭС как военную базу. Персоналу ЗАЭС оккупанты заявили, что теперь станция "принадлежит "Росатому".
5 августа оккупанты дважды за день обстреляли Запорожскую АЭС – сначала из артиллерии, а вечером из РСЗО, сообщали в компании "Энергоатом". После ударов на Запорожской АЭС отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок. По оценке "Энергоатома", оккупанты провокационными обстрелами пытаются добиться обесточивания станции.
6 августа оккупанты обстреляли площадку ЗАЭС рядом с хранилищем отработанного ядерного топлива, ранен один человек, сообщили в "Энергоатоме".
8 августа "Энергоатом" предупредил, что на Запорожской АЭС есть риск утечки водорода и распыления радиоактивных веществ.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал ввести новые санкции против России за создание такой глобальной угрозы.