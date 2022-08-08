Мир должен объединиться для предотвращения катастрофы – Шмыгаль о минировании ЗАЭС

Премьер-министр обсудил ситуацию на Запорожской АЭС с послом США в Украине Фото: EPA

"Весь мир должен объединиться для предотвращения катастрофы. Рассчитываем на поддержку партнеров, чтобы как можно скорее остановить агрессора", – написал Шмыгаль по результатам встречи.

На встрече с послом он также обсудил дальнейшие шаги по усилению экономической и военной устойчивости Украины и подготовку к отопительному сезону. Как заявил премьер, Украина рассчитывает на "содействие партнеров в закупке дополнительных объемов газа".