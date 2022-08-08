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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Мир должен объединиться для предотвращения катастрофы – Шмыгаль о минировании ЗАЭС

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Премьер-министр обсудил ситуацию на Запорожской АЭС с послом США в Украине
Премьер-министр обсудил ситуацию на Запорожской АЭС с послом США в Украине
Фото: EPA

Минирование и обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) оккупантами имеют все признаки ядерного терроризма со стороны России. Об этом 8 августа заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи с послом США в Украине Бриджит Бринк.

"Весь мир должен объединиться для предотвращения катастрофы. Рассчитываем на поддержку партнеров, чтобы как можно скорее остановить агрессора", – написал Шмыгаль по результатам встречи.

На встрече с послом он также обсудил дальнейшие шаги по усилению экономической и военной устойчивости Украины и подготовку к отопительному сезону. Как заявил премьер, Украина рассчитывает на "содействие партнеров в закупке дополнительных объемов газа".

Контекст:

Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.

Побережье Каховского водохранилища, рядом с которым расположена АЭС, оккупанты заминировали, предупредил "Энергоатом" 10 марта. 11 марта "Энергоатом" сообщил, что российские военные используют АЭС как военную базу. Персоналу ЗАЭС оккупанты заявили, что теперь станция "принадлежит "Росатому".

В июле в "Энергоатоме" отметили, что оккупанты продолжают завозить на территорию ЗАЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. А 21 июля "Энергоатом" сообщил, что оккупанты разместили технику, оружие и боеприпасы в машинном зале энергоблока ЗАЭС.

5 августа оккупанты дважды за день обстреляли Запорожскую АЭС – сначала из артиллерии, а потом из РСЗО, сообщали в компании "Энергоатом". После ударов на Запорожской АЭС отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок. По оценке "Энергоатома", оккупанты провокационными обстрелами пытаются добиться обесточивания станции.

Вечером 6 августа оккупанты обстреляли площадку ЗАЭС рядом с хранилищем отработанного ядерного топлива, ранен один человек, сообщили в "Энергоатоме".

8 августа "Энергоатом" предупредил, что на Запорожской АЭС есть риск утечки водорода и распыления радиоактивных веществ.

Зеленский призвал ввести новые санкции против России за создание такой глобальной угрозы.

Теги: Украина, Запорожская АЭС, российская агрессия, война России против Украины, Денис Шмыгаль, Бриджит Бринк
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