"Мир не должен забывать о Чернобыле". Зеленский призвал жестче реагировать на действия оккупантов на ЗАЭС

"Активно информируем мир о российском ядерном шантаже – об обстрелах и минировании объектов Запорожской АЭС. Уже есть ответные реакции международного сообщества. Но нужно ускорять действия в ответ. Россия не будет обращать внимание на слова и беспокойство", – сказал президент.
Он считает, что "нужны новые санкции против государства-террориста и всей российской атомной отрасли за создание угрозы ядерной катастрофы".
"Мир не должен забывать о [катастрофе на АЭС в] Чернобыле и помнить, что Запорожская АЭС – самая большая в Европе. Чернобыльская катастрофа – это взрыв в одном реакторе, Запорожская АЭС – это шесть энергоблоков", – подчеркнул Зеленский.
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Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.
Побережье Каховского водохранилища, рядом с которым расположена АЭС, оккупанты заминировали, предупредил "Энергоатом" 10 марта. 11 марта "Энергоатом" сообщил, что российские военные используют АЭС как военную базу. Персоналу ЗАЭС оккупанты заявили, что теперь станция "принадлежит "Росатому".
В июле в "Энергоатоме" отметили, что оккупанты завозят на территорию ЗАЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. 21 июля "Энергоатом" сообщил, что оккупанты разместили технику, оружие и боеприпасы в машинном зале энергоблока ЗАЭС.
5 августа оккупанты дважды за день обстреляли Запорожскую АЭС – сначала из артиллерии, а потом из РСЗО, сообщали в компании "Энергоатом". После ударов на ЗАЭС отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок. По оценке "Энергоатома", оккупанты провокационными обстрелами пытаются добиться обесточивания станции.
Вечером 6 августа оккупанты обстреляли площадку ЗАЭС рядом с хранилищем отработанного ядерного топлива, ранен один человек, сообщили в "Энергоатоме".
8 августа "Энергоатом" предупредил, что на Запорожской АЭС есть риск утечки водорода и распыления радиоактивных веществ.
Зеленский призвал ввести новые санкции против России за создание такой глобальной угрозы.