"Мир не должен забывать о Чернобыле". Зеленский призвал жестче реагировать на действия оккупантов на ЗАЭС

"Активно информируем мир о российском ядерном шантаже – об обстрелах и минировании объектов Запорожской АЭС. Уже есть ответные реакции международного сообщества. Но нужно ускорять действия в ответ. Россия не будет обращать внимание на слова и беспокойство", – сказал президент.

Он считает, что "нужны новые санкции против государства-террориста и всей российской атомной отрасли за создание угрозы ядерной катастрофы".

"Мир не должен забывать о [катастрофе на АЭС в] Чернобыле и помнить, что Запорожская АЭС – самая большая в Европе. Чернобыльская катастрофа – это взрыв в одном реакторе, Запорожская АЭС – это шесть энергоблоков", – подчеркнул Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)