Контроль над Запорожской АЭС нужно передать миротворцам ООН – глава "Энергоатома"

"Мы были с самого начала за то, чтобы миссия по безопасности была на территории Запорожской атомной станции. [...] Мы говорим об официальной миссии от Организации Объединенных Наций, и в том числе там могли бы быть эксперты МАГАТЭ и эксперты других организаций по безопасности, таких как WANO (Всемирная ассоциация операторов атомных электростанций. – "ГОРДОН")", – сказал Котин.

По его словам, это необходимо, "чтобы передать контроль за территорией атомной станции фактически этим, так скажем, "голубым каскам".

"Это миротворческий контингент, и об этом мы с самого начала говорили. После этого они бы обеспечили физическую безопасность объекту вместо этих рашистов, которые сейчас там находятся и фактически угрожают нам всем ядерным терроризмом", – объяснил Котин.

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