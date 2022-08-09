Контроль над Запорожской АЭС нужно передать миротворцам ООН – глава "Энергоатома"

"Мы были с самого начала за то, чтобы миссия по безопасности была на территории Запорожской атомной станции. [...] Мы говорим об официальной миссии от Организации Объединенных Наций, и в том числе там могли бы быть эксперты МАГАТЭ и эксперты других организаций по безопасности, таких как WANO (Всемирная ассоциация операторов атомных электростанций. – "ГОРДОН")", – сказал Котин.
По его словам, это необходимо, "чтобы передать контроль за территорией атомной станции фактически этим, так скажем, "голубым каскам".
"Это миротворческий контингент, и об этом мы с самого начала говорили. После этого они бы обеспечили физическую безопасность объекту вместо этих рашистов, которые сейчас там находятся и фактически угрожают нам всем ядерным терроризмом", – объяснил Котин.
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Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.
В июле в "Энергоатоме" отметили, что оккупанты завозят на территорию ЗАЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. 21 июля "Энергоатом" сообщил, что оккупанты разместили технику, оружие и боеприпасы в машинном зале энергоблока ЗАЭС.
5 августа оккупанты дважды за день обстреляли Запорожскую АЭС – сначала из артиллерии, а потом из РСЗО, сообщали в компании "Энергоатом". После ударов на ЗАЭС отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок. По оценке "Энергоатома", оккупанты провокационными обстрелами пытаются добиться обесточивания станции.
Вечером 6 августа оккупанты обстреляли площадку ЗАЭС рядом с хранилищем отработанного ядерного топлива, ранен один человек, сообщили в "Энергоатоме".
8 августа "Энергоатом" предупредил, что на Запорожской АЭС есть риск утечки водорода и распыления радиоактивных веществ.